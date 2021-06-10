Де Брюйне не сыграет с Россией. Он не полетит с командой в Санкт-Петербург

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не поможет своей команде в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против России.

«Я надеюсь сыграть во втором матче. У меня все еще есть небольшая боль, но мое состояние заметно лучше», – сказал 29-летний футболист.