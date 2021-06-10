Де Брюйне не сыграет с Россией. Он не полетит с командой в Санкт-Петербург

какая разница если на каждой из позиций россия хуже в разы
лучше бы молодых ребят по 18-20 лет взяли туда..опыта набираться
но нет
лучше жирковы всякие
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не поможет своей команде в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против России.
«Я надеюсь сыграть во втором матче. У меня все еще есть небольшая боль, но мое состояние заметно лучше», – сказал 29-летний футболист.
- Де Брюйне в финале ЛЧ сломал кости носа и глазницу.
- Бельгия и Россия сыграют 12 июня в Санкт-Петербурге.
- Во 2-м туре группового этапа Евро бельгийцы встретятся с Данией.