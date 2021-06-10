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    Де Брюйне не сыграет с Россией. Он не полетит с командой в Санкт-Петербург

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не поможет своей команде в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против России.

    «Я надеюсь сыграть во втором матче. У меня все еще есть небольшая боль, но мое состояние заметно лучше», – сказал 29-летний футболист.

    • Де Брюйне в финале ЛЧ сломал кости носа и глазницу.
    • Бельгия и Россия сыграют 12 июня в Санкт-Петербурге.
    • Во 2-м туре группового этапа Евро бельгийцы встретятся с Данией.

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    Источник: Het Nieuwsblad

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2818

      FENIX-SL 16 минут назад

      какая разница если на каждой из позиций россия хуже в разы
      лучше бы молодых ребят по 18-20 лет взяли туда..опыта набираться
      но нет
      лучше жирковы всякие

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