AS: Левандовски готов покинуть «Баварию»

48 голов это круто ,,, но конечно надо учесть что Бавария просто всех крошила в своей лиги,,,,
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации AS, 32-летний футболист готов уйти в другой клуб, чтобы получить новый вызов в карьере.
Интерес к поляку проявляют «ПСЖ», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
- В прошлом сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах.
- Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.