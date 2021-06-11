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    AS: Левандовски готов покинуть «Баварию»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может сменить команду во время летнего трансферного окна.

    По информации AS, 32-летний футболист готов уйти в другой клуб, чтобы получить новый вызов в карьере.

    Интерес к поляку проявляют «ПСЖ», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    • В прошлом сезоне Левандовски забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах.
    • Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19651

      slavutiq70 1 час назад

      48 голов это круто ,,, но конечно надо учесть что Бавария просто всех крошила в своей лиги,,,,

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