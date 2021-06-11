AS: Левандовски готов покинуть «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации AS, 32-летний футболист готов уйти в другой клуб, чтобы получить новый вызов в карьере.

Интерес к поляку проявляют «ПСЖ», «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».