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    «Ливерпуль» ведет переговоры о покупке Нойхауса и готов отправить Цимикаса в аренду в «Фенербахче»

    «Ливерпуль» планирует усилить центральную линию полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Флорианом Нойхаусом. За него хотят получить порядка 40 миллионов евро.

    Главный тренер англичан Юрген Клопп видит в Нойхаусе замену ушедшему в «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдуму.

    «Ливерпуль» планирует трансфер и на выход: в аренду в «Фенербахче» может отправиться защитник Костас Цимикас.

    • Нойхаусом также интересуется «Бавария».
    • 24-летний Нойхаус в последнем сезоне Бундеслиги провел 33 матча, забил 6 голов, сделал столько же результативных пасов.
    • Цимикас в минувшем сезоне АПЛ провел 2 матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 597 тысяч подписчиков.

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    11.06.2021 23:15
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