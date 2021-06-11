«Ливерпуль» ведет переговоры о покупке Нойхауса и готов отправить Цимикаса в аренду в «Фенербахче»

«Ливерпуль» планирует усилить центральную линию полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Флорианом Нойхаусом. За него хотят получить порядка 40 миллионов евро.
Главный тренер англичан Юрген Клопп видит в Нойхаусе замену ушедшему в «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдуму.
«Ливерпуль» планирует трансфер и на выход: в аренду в «Фенербахче» может отправиться защитник Костас Цимикас.
- Нойхаусом также интересуется «Бавария».
- 24-летний Нойхаус в последнем сезоне Бундеслиги провел 33 матча, забил 6 голов, сделал столько же результативных пасов.
- Цимикас в минувшем сезоне АПЛ провел 2 матча.
Источник: Sport1
Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 597 тысяч подписчиков.