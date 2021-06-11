Турция – Италия: итальянцы не проигрывают 27 матчей подряд

В 22:00 по Москве начнется стартовый матч Евро-2020 между сборными Турции и Италии. У итальянцев беспроигрышная серия составляет 27 встреч.

Последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года – Португалии в Лиге наций (0:1).