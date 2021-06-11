Турция – Италия: итальянцы не проигрывают 27 матчей подряд

В 22:00 по Москве начнется стартовый матч Евро-2020 между сборными Турции и Италии. У итальянцев беспроигрышная серия составляет 27 встреч.
Последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года – Португалии в Лиге наций (0:1).
- На матче в Риме смогут присутствовать более 23 тысяч человек. Это будет самое массовое мероприятие в Италии после начала пандемии коронавируса.
- Турция не проигрывает 6 матчей подряд.
- Последний очный между командами состоялся на Евро-2000 – победа Италии со счетом 2:1.
Источник: Бомбардир.ру