Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Турция – Италия: итальянцы не проигрывают 27 матчей подряд

    В 22:00 по Москве начнется стартовый матч Евро-2020 между сборными Турции и Италии. У итальянцев беспроигрышная серия составляет 27 встреч.

    Последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года – Португалии в Лиге наций (0:1).

    • На матче в Риме смогут присутствовать более 23 тысяч человек. Это будет самое массовое мероприятие в Италии после начала пандемии коронавируса.
    • Турция не проигрывает 6 матчей подряд.
    • Последний очный между командами состоялся на Евро-2000 – победа Италии со счетом 2:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86232
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66100
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru