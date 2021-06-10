Семин – о сборной России: «Нужно двигаться дальше, к Кубку Европы!»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сeмин поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.

«У нас достаточно сильная группа. Бельгия, может быть, чуть хуже играет, чем в прошлых циклах, а вот у Дании достаточно сильная сборная. Их игроки – в больших лигах и в топ-командах.

Наш плюс в том, что у нас два матча дома. Мы должны рассчитывать на выход в плей-офф. Наша сборная провела отличный сбор и находится в очень хорошем физическом состоянии.

Будем болеть и следить. Нужно двигаться дальше, к Кубку Европы!» – сказал Семин.