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    Семин – о сборной России: «Нужно двигаться дальше, к Кубку Европы!»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Сeмин поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.

    «У нас достаточно сильная группа. Бельгия, может быть, чуть хуже играет, чем в прошлых циклах, а вот у Дании достаточно сильная сборная. Их игроки – в больших лигах и в топ-командах.

    Наш плюс в том, что у нас два матча дома. Мы должны рассчитывать на выход в плей-офф. Наша сборная провела отличный сбор и находится в очень хорошем физическом состоянии.

    Будем болеть и следить. Нужно двигаться дальше, к Кубку Европы!» – сказал Семин.

    • Соперники россиян на групповом этапе Евро – Бельгия, Дания и Финляндия.
    • 2 из 3 матчей сборная России проведет в Санкт-Петербурге, еще 1 – в Копенгагене.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.06.2021 22:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +47685

      portero 2 часа назад

      Ну если на два матча дома расчёт, надо Бельгию крушить...

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      Рейтинг: +750

      Юрэс 2 часа назад

      Такой большой, а веришь в СКАЗКИ. ХА ХА ХА ХА!!!!!

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