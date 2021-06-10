«Манчестер Сити» не намерен продавать Гюндогана

Полузащитник Илкай Гюндоган останется в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.
По информации источника, клуб планирует сохранить 30-летнего футболиста, который стал лучшим бомбардиром команды в минувшем розыгрыше АПЛ.
Ранее сообщалось, что немец может уйти, поскольку в «Сити» недовольны его отказом обсуждать продление контракта, истекающего в 2023 году. За ситуацией с будущим хавбека следит «Барселона».
- В сезоне-2020/21 Гюндоган провел 46 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 5 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: Sky Sports