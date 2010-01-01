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    «Манчестер Сити» не намерен продавать Гюндогана

    Полузащитник Илкай Гюндоган останется в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

    По информации источника, клуб планирует сохранить 30-летнего футболиста, который стал лучшим бомбардиром команды в минувшем розыгрыше АПЛ.

    Ранее сообщалось, что немец может уйти, поскольку в «Сити» недовольны его отказом обсуждать продление контракта, истекающего в 2023 году. За ситуацией с будущим хавбека следит «Барселона».

    • В сезоне-2020/21 Гюндоган провел 46 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12248

      Cules2013 5 минут назад

      какая неожиданность

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