«Манчестер Сити» не намерен продавать Гюндогана

Полузащитник Илкай Гюндоган останется в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По информации источника, клуб планирует сохранить 30-летнего футболиста, который стал лучшим бомбардиром команды в минувшем розыгрыше АПЛ.

Ранее сообщалось, что немец может уйти, поскольку в «Сити» недовольны его отказом обсуждать продление контракта, истекающего в 2023 году. За ситуацией с будущим хавбека следит «Барселона».