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  • Черчесов – о хейте сборной: «Время сейчас такое, что поделаешь»

Черчесов – о хейте сборной: «Время сейчас такое, что поделаешь»

9 июня 2021, 12:07
2

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике.

– Читаете прессу, телеграм-каналы – или лучше абстрагироваться от всего этого? Вас вообще волнует, что пишут и говорят о вас, о команде?

– Мы живем не в замкнутом пространстве. Абстрагироваться от всего, думаю, невозможно. Но возможно другое – оградить себя на этот период от лишней информации, которая может помешать подготовке к турниру. Рекомендуем футболистам поступить именно таким образом. Журналисты, эксперты, блогеры не должны их отвлекать от основного занятия. При этом у нас к игрокам абсолютно полное доверие, никто ни за кем не следит и тем более не отбирает телефоны. Национальная сборная России всегда находится в зоне повышенного внимания, мы помним чемпионат мира и две абсолютно разные ситуации – до него и после. Что касается меня, я тоже стараюсь читать и смотреть минимум из того, что есть. В основном самое важное и значимое по соперникам. Себя мы и так хорошо изучили.

– Вас мотивирует хейт? Вот Заболотный сказал, что его – да. Некоторые люди ждут вашего провала сборной, чтобы расчехлить критику, и даже победам толком не радуются – вас это заводит?

– Не думаю, что хейт для меня служит элементом мотивации. Мотивируют меня задачи, желание показать хорошие результаты. А хейт? Время сейчас такое, что поделаешь. Я абсолютно понимаю, что болельщики всегда ждут только побед. И мы тоже их хотим добиваться. Делаем для этого все возможное. Но все-таки это спорт, где всегда есть победитель и побежденный. Многие звезды уехали три года назад с чемпионата мира раньше нас, хотя мечтали о трофее. Поэтому стараемся реально оценивать свой уровень и ставить для себя максимальные задачи.

  • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • Сборная России сыграет в группе с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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NewLife
1623247248
Сколько можно на ЧМ ссылаться ? Тогда сборной сильно повезло, а сейчас твоя сборная стала хуже. На присвоение змс в этот раз надежды нет.
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BRO_football
1623249704
А когда было время "не такое", когда хейта в сторону сборной не было? Сразу после матча с Хорватией на ЧМ-2018? Может быть. Но то было 2 года назад, пора бы уже забыть и начинать радовать болельщиков новыми победами. А сейчас нам за что любить сборную? За тухлую ничью с Польшей и победу с пенальти над Болгарией?
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