Черчесов – о хейте сборной: «Время сейчас такое, что поделаешь»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике.

– Читаете прессу, телеграм-каналы – или лучше абстрагироваться от всего этого? Вас вообще волнует, что пишут и говорят о вас, о команде?

– Мы живем не в замкнутом пространстве. Абстрагироваться от всего, думаю, невозможно. Но возможно другое – оградить себя на этот период от лишней информации, которая может помешать подготовке к турниру. Рекомендуем футболистам поступить именно таким образом. Журналисты, эксперты, блогеры не должны их отвлекать от основного занятия. При этом у нас к игрокам абсолютно полное доверие, никто ни за кем не следит и тем более не отбирает телефоны. Национальная сборная России всегда находится в зоне повышенного внимания, мы помним чемпионат мира и две абсолютно разные ситуации – до него и после. Что касается меня, я тоже стараюсь читать и смотреть минимум из того, что есть. В основном самое важное и значимое по соперникам. Себя мы и так хорошо изучили.

– Вас мотивирует хейт? Вот Заболотный сказал, что его – да. Некоторые люди ждут вашего провала сборной, чтобы расчехлить критику, и даже победам толком не радуются – вас это заводит?

– Не думаю, что хейт для меня служит элементом мотивации. Мотивируют меня задачи, желание показать хорошие результаты. А хейт? Время сейчас такое, что поделаешь. Я абсолютно понимаю, что болельщики всегда ждут только побед. И мы тоже их хотим добиваться. Делаем для этого все возможное. Но все-таки это спорт, где всегда есть победитель и побежденный. Многие звезды уехали три года назад с чемпионата мира раньше нас, хотя мечтали о трофее. Поэтому стараемся реально оценивать свой уровень и ставить для себя максимальные задачи.