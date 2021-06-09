Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Черчесов – о хейте сборной: «Время сейчас такое, что поделаешь»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике.

    – Читаете прессу, телеграм-каналы – или лучше абстрагироваться от всего этого? Вас вообще волнует, что пишут и говорят о вас, о команде?

    – Мы живем не в замкнутом пространстве. Абстрагироваться от всего, думаю, невозможно. Но возможно другое – оградить себя на этот период от лишней информации, которая может помешать подготовке к турниру. Рекомендуем футболистам поступить именно таким образом. Журналисты, эксперты, блогеры не должны их отвлекать от основного занятия. При этом у нас к игрокам абсолютно полное доверие, никто ни за кем не следит и тем более не отбирает телефоны. Национальная сборная России всегда находится в зоне повышенного внимания, мы помним чемпионат мира и две абсолютно разные ситуации – до него и после. Что касается меня, я тоже стараюсь читать и смотреть минимум из того, что есть. В основном самое важное и значимое по соперникам. Себя мы и так хорошо изучили.

    – Вас мотивирует хейт? Вот Заболотный сказал, что его – да. Некоторые люди ждут вашего провала сборной, чтобы расчехлить критику, и даже победам толком не радуются – вас это заводит?

    – Не думаю, что хейт для меня служит элементом мотивации. Мотивируют меня задачи, желание показать хорошие результаты. А хейт? Время сейчас такое, что поделаешь. Я абсолютно понимаю, что болельщики всегда ждут только побед. И мы тоже их хотим добиваться. Делаем для этого все возможное. Но все-таки это спорт, где всегда есть победитель и побежденный. Многие звезды уехали три года назад с чемпионата мира раньше нас, хотя мечтали о трофее. Поэтому стараемся реально оценивать свой уровень и ставить для себя максимальные задачи.

    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Сборная России сыграет в группе с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:07
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86194
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66066
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru