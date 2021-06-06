Агент Варга: «К Черчесову был реальный интерес из Англии»

Агент главного тренера сборной России Станислава Черчесова Шандор Варга сообщил об интересе к тренеру из Англии. Это было после чемпионата мира-2018.
«После чемпионата мира Черчесов вошел в пятерку лучших тренеров турнира.
Моя компания представляет Станислава, и могу сказать, что к нему был реальный интерес от английских клубов. Поэтому на вопрос о том, надо ли ему разводиться со сборной, можно ответить только после глубокого обоюдного анализа. Однако пять лет в сборной – это большой срок, наверное, и ему тоже немного не хватает ежедневного творческого процесса.
Хотя он эту работу действительно воспринимает как служение Родине и останется с командой до тех пор, пока понимает, что может приносить пользу. Даже если последует предложение от «Тоттенхэма», он сборную не бросит», – сказал Варга.
- Черчесов тренирует команду с 2016 года.
- В качестве тренера он выигрывал чемпионат и Кубок Польши с «Легией».
- 12 июня Россия стартует на Евро-2020.