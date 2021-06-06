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    Агент Варга: «К Черчесову был реальный интерес из Англии»

    Агент главного тренера сборной России Станислава Черчесова Шандор Варга сообщил об интересе к тренеру из Англии. Это было после чемпионата мира-2018.

    «После чемпионата мира Черчесов вошел в пятерку лучших тренеров турнира.

    Моя компания представляет Станислава, и могу сказать, что к нему был реальный интерес от английских клубов. Поэтому на вопрос о том, надо ли ему разводиться со сборной, можно ответить только после глубокого обоюдного анализа. Однако пять лет в сборной – это большой срок, наверное, и ему тоже немного не хватает ежедневного творческого процесса.

    Хотя он эту работу действительно воспринимает как служение Родине и останется с командой до тех пор, пока понимает, что может приносить пользу. Даже если последует предложение от «Тоттенхэма», он сборную не бросит», – сказал Варга.

    • Черчесов тренирует команду с 2016 года.
    • В качестве тренера он выигрывал чемпионат и Кубок Польши с «Легией».
    • 12 июня Россия стартует на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    06.06.2021 15:15
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +8228

      NewLife 8 часов назад

      Чо то англо-саксы разбушевались: то нашему лучшему игроку порно видео блогеру телефон обрывали, теперь чабана приглашают. С зюбой ясно, там много нетрадиционных, а чабан нужен так как после пандемии пастухи разбежались, и овец в альбионе некому пасти.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1312

      mahan 17 часов назад

      Уж не Манчестер Сити интересовался ? )))))))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +365

      Drapik 19 часов назад

      один тренер сборной работал в Халл сити, другого наверное звали в Лутон Таун

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4144

      solodealer 20 часов назад

      После мяча с пенальти, случайно попавшего в ногу "великолепного" Гоши(наивысшее, судя по всему, "достижение" в тренерской карьере осетина)?))

      3
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      Рейтинг: +3031

      Axe111 20 часов назад

      АХАХАХАХАХААХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХААХАХАХХАХААХХАХАХАХАХАХХАХАХААХХАХАХАХХАХХАХАХАХХХАХ

      4
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      Рейтинг: +4144

      solodealer > Axe111 20 часов назад

      вот-вот и я тоже!))++

      1
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      Рейтинг: +2820

      Кузьмич на трибуне 21 час назад

      Нужно было вовремя соглашаться. Больше таких предложений не будет.

      0
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      Рейтинг: +5427

      Lester84 23 часа назад

      Посмотрим какой спрос на него будет после предстоящего Евро)))

      2
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      Рейтинг: +5551

      subbotaspartak 6 июня, 17:59

      В толерантной Европе дохрена извращенцев

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4587

      Fusballer 6 июня, 17:24

      Тоттенхэм - смешно)))

      1
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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus 6 июня, 16:21

      - забирайте, готов довезти и веслами поработать через речку.

      5
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      ...
      Рейтинг: +4144

      solodealer > Боцман59rus 19 часов назад

      ... на руках вынесу из воды и донесу до багажника...!))++

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