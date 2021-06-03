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    Левандовски – лучший игрок сезона по версии профсоюза немецких футболистов

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.

    В голосовании, которое проводилось профсоюзом футболистов Германии, кандидатуру поляка поддержали 75,9 процента опрошенных.

    Второе место занял Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» (7,1%), третье – Томас Мюллер из «Баварии» (3,5%).

    • Левандовски забил 41 мяч в 29 играх чемпионата Германии.
    • Он побил рекорд Герда Мюллера по голам за один сезон Бундеслиги.
    • Для форварда «Баварии» это пятая такая награда в карьере.

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    03.06.2021 23:17
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