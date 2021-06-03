Левандовски – лучший игрок сезона по версии профсоюза немецких футболистов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.
В голосовании, которое проводилось профсоюзом футболистов Германии, кандидатуру поляка поддержали 75,9 процента опрошенных.
Второе место занял Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» (7,1%), третье – Томас Мюллер из «Баварии» (3,5%).
- Левандовски забил 41 мяч в 29 играх чемпионата Германии.
- Он побил рекорд Герда Мюллера по голам за один сезон Бундеслиги.
- Для форварда «Баварии» это пятая такая награда в карьере.
Источник: Официальный сайт «Баварии»