Анчелотти будет зарабатывать в «Реале» около 6 миллионов в год

Стали известны условия контракта нового главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 61-летний итальянец будет зарабатывать в мадридском клубе около 6 миллионов евро в год. Контракт рассчитан на три года.
В штаб Анчелотти войдут его сын Давиде и тренер по физподготовке Антонио Пинтус, работавший в мадридском клубе с 2016 по 2019-й год.
- Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.
- Он выиграл с командой 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.
- Анчелотти сменил в «Реале» Зинедина Зидана, который покинул свой пост в минувший четверг.
Источник: твиттер Фабрицио Романо