Анчелотти будет зарабатывать в «Реале» около 6 миллионов в год

Стали известны условия контракта нового главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 61-летний итальянец будет зарабатывать в мадридском клубе около 6 миллионов евро в год. Контракт рассчитан на три года.

В штаб Анчелотти войдут его сын Давиде и тренер по физподготовке Антонио Пинтус, работавший в мадридском клубе с 2016 по 2019-й год.