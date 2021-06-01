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    Анчелотти будет зарабатывать в «Реале» около 6 миллионов в год

    Стали известны условия контракта нового главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 61-летний итальянец будет зарабатывать в мадридском клубе около 6 миллионов евро в год. Контракт рассчитан на три года.

    В штаб Анчелотти войдут его сын Давиде и тренер по физподготовке Антонио Пинтус, работавший в мадридском клубе с 2016 по 2019-й год.

    • Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.
    • Он выиграл с командой 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.
    • Анчелотти сменил в «Реале» Зинедина Зидана, который покинул свой пост в минувший четверг.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    01.06.2021 22:23
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