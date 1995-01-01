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    «Милан» интересуется 21-летним Адли из «Тулузы»

    Нападающий «Тулузы» Амин Адли может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Даниэле Лонго.

    По его информации, 21-летнего футболиста хочет купить «Милан». В ближайшие часы клубы обсудят трансфер француза.

    • В прошедшем сезоне форвард забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 36 матчах.
    • Его контракт с «Тулузой» истекает в июне 2022 года.
    • Рыночная стоимость Адли – 5 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Даниэле Лонго

    Миланский журналист Calciomercato. Аудитория в твиттере - 31,3 тысячи подписчиков.

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