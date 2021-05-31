«Милан» интересуется 21-летним Адли из «Тулузы»

Нападающий «Тулузы» Амин Адли может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Даниэле Лонго.
По его информации, 21-летнего футболиста хочет купить «Милан». В ближайшие часы клубы обсудят трансфер француза.
- В прошедшем сезоне форвард забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 36 матчах.
- Его контракт с «Тулузой» истекает в июне 2022 года.
- Рыночная стоимость Адли – 5 миллионов евро.
Источник: Твиттер Даниэле Лонго
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