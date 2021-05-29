The Sun: «Тоттенхэм» на следующей неделе планирует начать переговоры о возвращении Почеттино

«Тоттенхэм» намерен вернуть в клуб главного тренера Маурисио Почеттино, работающего в «ПСЖ». Лондонцы планируют начать переговоры на следующей неделе.
У Почеттино, по сведениям источника, есть конфликт со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо.
«Тоттенхэм» рассчитывает, что Почеттино уговорит форварда Гарри Кейна остаться в клубе хотя бы еще на один сезон.
- Почеттино возглавил парижан в январе.
- В минувшем сезоне ему удалось выиграть Кубок и Суперкубок Франции.
- Аргентинец тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
Источник: The Sun