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    The Sun: «Тоттенхэм» на следующей неделе планирует начать переговоры о возвращении Почеттино

    «Тоттенхэм» намерен вернуть в клуб главного тренера Маурисио Почеттино, работающего в «ПСЖ». Лондонцы планируют начать переговоры на следующей неделе.

    У Почеттино, по сведениям источника, есть конфликт со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо.

    «Тоттенхэм» рассчитывает, что Почеттино уговорит форварда Гарри Кейна остаться в клубе хотя бы еще на один сезон.

    • Почеттино возглавил парижан в январе.
    • В минувшем сезоне ему удалось выиграть Кубок и Суперкубок Франции.
    • Аргентинец тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

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    Источник: The Sun

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