The Sun: «Тоттенхэм» на следующей неделе планирует начать переговоры о возвращении Почеттино

«Тоттенхэм» намерен вернуть в клуб главного тренера Маурисио Почеттино, работающего в «ПСЖ». Лондонцы планируют начать переговоры на следующей неделе.

У Почеттино, по сведениям источника, есть конфликт со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо.

«Тоттенхэм» рассчитывает, что Почеттино уговорит форварда Гарри Кейна остаться в клубе хотя бы еще на один сезон.