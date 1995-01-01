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    Журналист Скира: Спаллетти согласился возглавить «Наполи». Он будет получать 3,5 миллиона в год

    Бывший наставник «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти станет новым главным тренером «Наполи».

    По информации журналиста Николо Скиры, 62-летний итальянец согласился возглавить «Наполи». Спаллетти будет зарабатывать в неаполитанском клубе 3,5 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось, что соглашение тренера с клубом будет рассчитано на два года.

    • «Наполи» по итогам сезона не попал в Лигу чемпионов.
    • Спаллетти не работает с 2019 года.
    • Он дважды выигрывал чемпионат России с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10427

      Hektor 84 1 час назад

      Чем он лучше Гаттузо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12925

      Garrincha58 2 часа назад

      в Зените больше получал

      0
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