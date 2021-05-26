Журналист Скира: Спаллетти согласился возглавить «Наполи». Он будет получать 3,5 миллиона в год

Бывший наставник «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти станет новым главным тренером «Наполи».

По информации журналиста Николо Скиры, 62-летний итальянец согласился возглавить «Наполи». Спаллетти будет зарабатывать в неаполитанском клубе 3,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что соглашение тренера с клубом будет рассчитано на два года.