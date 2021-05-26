Журналист Скира: Спаллетти согласился возглавить «Наполи». Он будет получать 3,5 миллиона в год

Бывший наставник «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти станет новым главным тренером «Наполи».
По информации журналиста Николо Скиры, 62-летний итальянец согласился возглавить «Наполи». Спаллетти будет зарабатывать в неаполитанском клубе 3,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что соглашение тренера с клубом будет рассчитано на два года.
- «Наполи» по итогам сезона не попал в Лигу чемпионов.
- Спаллетти не работает с 2019 года.
- Он дважды выигрывал чемпионат России с «Зенитом».
Источник: твиттер Николо Скиры