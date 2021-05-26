Витория: «Для меня было важно, что «Спартак» способен брать трофеи. Клуб хочет расти»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему возглавил московский клуб.

«Я знаю уже несколько слов на русском языке. На его изучение у меня уйдет десять лет.

Для меня большая честь принять новый вызов. «Спартак» – клуб с большой историей, который отпразднует 100-летие в следующем году. Он хочет расти и доверился мне.

Также «Спартак» способен брать трофеи, что было важно для принятия решения возглавить клуб», – сказал Витория.