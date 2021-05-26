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  • Витория: «Для меня было важно, что «Спартак» способен брать трофеи. Клуб хочет расти»

Витория: «Для меня было важно, что «Спартак» способен брать трофеи. Клуб хочет расти»

26 мая 2021, 13:50
14

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему возглавил московский клуб.

«Я знаю уже несколько слов на русском языке. На его изучение у меня уйдет десять лет.

Для меня большая честь принять новый вызов. «Спартак» – клуб с большой историей, который отпразднует 100-летие в следующем году. Он хочет расти и доверился мне.

Также «Спартак» способен брать трофеи, что было важно для принятия решения возглавить клуб», – сказал Витория.

  • Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
  • Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
  • «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

Источник: A Bola
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (14)
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Fusballer
1622026731
Десять лет на язык. Полгода на тренерскую работу, если будут плохие результаты.
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ilichkadr
1622026893
Остапа понесло. "Он хочет расти и доверился мне". Я бы сказал, что уже отдался. Что касаемо " «Спартак» способен брать трофеи", то это надо посмотреть, поскольку денег на серьёзные трансферы Лёня похоже не планировал.
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Ганнибал Лектор
1622031260
Кубок "матч премьер", "копа дель соль" - спартак способен ежегодно брать трофеи
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slavа0508
1622031967
«Я знаю уже несколько слов на русском языке. На его изучение у меня уйдет десять лет>>походу не знать тебе великого и могучего,на 10 лет у нас не кто не задерживался ,надо в темпе изучать как Тедеско ,,,,
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NewLife
1622032715
Болтовня все это. Посмотрим на реальные результаты, потом поговорим.
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Алехсбургер.
1622033514
"Спартак» – клуб с большой историей... На его изучение у меня уйдет десять лет." слабый закос под Бомбу..)
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alp
1622038442
"Спартак» способен брать трофеи" чта??? :-)
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sobaka120982
1622041008
Спартак трофеи способен брать???))Виторио случаем не в Голландии интервью давал?
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zigbert
1622106297
Сейчас рано еще делать какие то выводы о его работе в команде. Удачи Витории в Спартаке!
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Hektor 84
1622132000
И тут Остапа понесло!
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