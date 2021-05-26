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    Витория: «Для меня было важно, что «Спартак» способен брать трофеи. Клуб хочет расти»

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему возглавил московский клуб.

    «Я знаю уже несколько слов на русском языке. На его изучение у меня уйдет десять лет.

    Для меня большая честь принять новый вызов. «Спартак» – клуб с большой историей, который отпразднует 100-летие в следующем году. Он хочет расти и доверился мне.

    Также «Спартак» способен брать трофеи, что было важно для принятия решения возглавить клуб», – сказал Витория.

    • Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
    • Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
    • «Спартак» финишировал на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

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    Источник: A Bola

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      zabo23 4 минуты назад

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      Рейтинг: +22675

      silver29 35 минут назад

      Лично я не жду от Витории всего много и сразу. Самое первое что нужно это наладить игру в обороне, знаю что в Португалии клуб пропускающий первым редко выигрывает и этому элементу уделяется первостатейное внимание. Очки с аутсайдерами и середняками там тоже очень важны, и это то что необходимо сейчас Спартаку на первых порах его тренерства.

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      Рейтинг: +10640

      ilichkadr 43 минуты назад

      Остапа понесло.
      "Он хочет расти и доверился мне". Я бы сказал, что уже отдался. Что касаемо " «Спартак» способен брать трофеи", то это надо посмотреть, поскольку денег на серьёзные трансферы Лёня похоже не планировал.

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      Рейтинг: +22675

      silver29 > ilichkadr 31 минуту назад

      не забывай, что есть лимит на покупку, а у Спартака он превышен, да и Руй может работать в условиях ограниченных финансовых средствах. ЛЧ конечно не выиграем, но сенит надрать ему по силам, главное он это умеет.

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      Рейтинг: +10640

      ilichkadr > silver29 7 минут назад

      Одно дело говорить, что умеет. Другое, получает во все дырки как всегда. В ЛЧ сначала надо попасть. Как показал прошедший сезон с такой защитой (37 голов за 30 матчей) ловить в Европе нечего.

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      Рейтинг: +4226

      Fusballer 46 минут назад

      Десять лет на язык. Полгода на тренерскую работу, если будут плохие результаты.

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