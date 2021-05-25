«РБК-Спорт»: Зобнин сообщил окружению о желании уехать в Европу. Он недоволен судейством в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин намерен продолжить карьеру в европейском чемпионате. Об этом он сообщил своему окружению.

По информации «РБК-Спорт», главной целью 27-летнего хавбека в течение последних двух лет был переезд в Европу.

В окружении футболиста отметили, что пару лет назад дортмундская «Боруссия» предложила за Зобнина порядка 12 миллионов евро, но Томасу Цорну и Доменико Тедеско удалось уговорить хавбека остаться в «Спартаке».

Одна из причин, по которой Зобнин хочет покинуть Россию – уровень судейства в РПЛ. Полузащитник нередко признается друзьям в сложности и дальше играть в таких условиях.

Если у Зобнина все же не получится переехать в европейский чемпионат, то он продолжит играть за «Спартак».