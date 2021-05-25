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  • «РБК-Спорт»: Зобнин сообщил окружению о желании уехать в Европу. Он недоволен судейством в РПЛ

«РБК-Спорт»: Зобнин сообщил окружению о желании уехать в Европу. Он недоволен судейством в РПЛ

25 мая 2021, 12:45
26

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин намерен продолжить карьеру в европейском чемпионате. Об этом он сообщил своему окружению.

По информации «РБК-Спорт», главной целью 27-летнего хавбека в течение последних двух лет был переезд в Европу.

В окружении футболиста отметили, что пару лет назад дортмундская «Боруссия» предложила за Зобнина порядка 12 миллионов евро, но Томасу Цорну и Доменико Тедеско удалось уговорить хавбека остаться в «Спартаке».

Одна из причин, по которой Зобнин хочет покинуть Россию – уровень судейства в РПЛ. Полузащитник нередко признается друзьям в сложности и дальше играть в таких условиях.

Если у Зобнина все же не получится переехать в европейский чемпионат, то он продолжит играть за «Спартак».

  • Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.
  • В текущем сезоне он провел 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.

Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (26)
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кто там
1621936484
Да же Зобнину надоело смотреть на театральные нырки блевотного дельфина соболя из-за которых судьишки ставят левые пенки и удаления соперникам. респект. правда нах ты кому сейчас уже нужен?) если это правда(про Боруссию Д), то каким нужно было быть долб****ом что бы отказаться)
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vladimir-7
1621938882
Рома, Цорн и Тедеско относительно тебя решали свои проблемы и они не заботились о твоем дальнейшем росте. Тебе надо было даже раньше переходить в хороший европейский клуб и чем быстрее ты перейдешь, тем быстрее будешь расти дальше, а не стоять на месте (в росте) в РПЛ.
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paracetamol
1621939137
Без Зобнина средняя линия спердяка будет - пшик!
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Боцман59rus
1621939356
А разницу в зарплате кто будет компенсировать, желтушная РБКпомойка, или "окружение" Романа?
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FanatSerj
1621939511
"что пару лет назад дортмундская «Боруссия» предложила" ну дык как говорится от таких предложений не отказываются, сам же выбрал длинный рубль в карман, чем рост своей карьеры, что теперь то ныть в 27-мь, будешь как Кокорин в 30-к поедешь "покорять" и конечно же обделаешься.
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portero
1621939935
Эээ , чего то туплю, в том что у парня иногда реально плохое физическое состояние, судьи виноваты??? Пипец ... футболист это диагноз головного мозга у 90% .
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mahan
1621940906
Роману Зобнину, давно пора уехать играть в Европу, он отличный игрок, лично я желаю ему только удачи.
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slavа0508
1621941573
Если уехать просто поиграть в Европе , то может и надо, а если ехать реально чего добиться , то поздно батюшка ,,,,,Рома хороший крепкий игрок для нашего чемпионата , но в Европе он будет обычный середняк в середняковом клубе и расти в почти уже 28 летнем возрасте особо не получится,,,,
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Вомбат
1621944264
К опровергнутому фейку куча комментов. К опровержению его от самого Зобнина -- 2 коммента. Не любите вы правду, господа, вам больше нравится заведомая ложь. Прокомментировать ее да еще и погыгыкать при этом -- кайф!.
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BRAZILES
1621963880
давай уезжай побыстрее ---толку от тебя мало ----полируй там скамейку ----очень медлительныйты игрок --решения принимаешмедленно назад да поперек да итихий очкнь нескорости не дриблинга
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