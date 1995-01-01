«РБК-Спорт»: Зобнин сообщил окружению о желании уехать в Европу. Он недоволен судейством в РПЛ

К опровергнутому фейку куча комментов. К опровержению его от самого Зобнина -- 2 коммента. Не любите вы правду, господа, вам больше нравится заведомая ложь. Прокомментировать ее да еще и погыгыкать при этом -- кайф!.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин намерен продолжить карьеру в европейском чемпионате. Об этом он сообщил своему окружению.
По информации «РБК-Спорт», главной целью 27-летнего хавбека в течение последних двух лет был переезд в Европу.
В окружении футболиста отметили, что пару лет назад дортмундская «Боруссия» предложила за Зобнина порядка 12 миллионов евро, но Томасу Цорну и Доменико Тедеско удалось уговорить хавбека остаться в «Спартаке».
Одна из причин, по которой Зобнин хочет покинуть Россию – уровень судейства в РПЛ. Полузащитник нередко признается друзьям в сложности и дальше играть в таких условиях.
Если у Зобнина все же не получится переехать в европейский чемпионат, то он продолжит играть за «Спартак».
- Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.
- В текущем сезоне он провел 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.