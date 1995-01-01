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    «РБК-Спорт»: Зобнин сообщил окружению о желании уехать в Европу. Он недоволен судейством в РПЛ

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин намерен продолжить карьеру в европейском чемпионате. Об этом он сообщил своему окружению.

    По информации «РБК-Спорт», главной целью 27-летнего хавбека в течение последних двух лет был переезд в Европу.

    В окружении футболиста отметили, что пару лет назад дортмундская «Боруссия» предложила за Зобнина порядка 12 миллионов евро, но Томасу Цорну и Доменико Тедеско удалось уговорить хавбека остаться в «Спартаке».

    Одна из причин, по которой Зобнин хочет покинуть Россию – уровень судейства в РПЛ. Полузащитник нередко признается друзьям в сложности и дальше играть в таких условиях.

    Если у Зобнина все же не получится переехать в европейский чемпионат, то он продолжит играть за «Спартак».

    • Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.
    • В текущем сезоне он провел 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии27
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      Рейтинг: +8522

      Вомбат 1 час назад

      К опровергнутому фейку куча комментов. К опровержению его от самого Зобнина -- 2 коммента. Не любите вы правду, господа, вам больше нравится заведомая ложь. Прокомментировать ее да еще и погыгыкать при этом -- кайф!.

      1
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      Рейтинг: +9750

      BRO_football 1 час назад

      Ну может в Молдавию или Эстонию возьмут. Это же тоже Европа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19147

      slavutiq70 2 часа назад

      Если уехать просто поиграть в Европе , то может и надо, а если ехать реально чего добиться , то поздно батюшка ,,,,,Рома хороший крепкий игрок для нашего чемпионата , но в Европе он будет обычный середняк в середняковом клубе и расти в почти уже 28 летнем возрасте особо не получится,,,,

      4
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      Рейтинг: +9322

      Литейный4 2 часа назад

      Только не свиньям про судейство хрюкать. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +19147

      slavutiq70 > Литейный4 2 часа назад

      чем ты мне Аларма напоминаешь , такой же тупенький парень ,

      8
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      Рейтинг: +6713

      "supermax" > slavutiq70 1 час назад

      Это его молочный брат

      5
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      Рейтинг: +1299

      mahan 2 часа назад

      Роману Зобнину, давно пора уехать играть в Европу, он отличный игрок, лично я желаю ему только удачи.

      4
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      Рейтинг: +9322

      Литейный4 2 часа назад

      И кому эта головешка там нужна? Ещё про Соболева ныряльщика скажите, что Европа его ждёт. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +535

      Spinorr 2 часа назад

      Казахстан це Европа.

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      Рейтинг: +2828

      neveldomha 2 часа назад

      Сразу видно, настоящий спартаковец.

      0
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      Рейтинг: +47445

      portero 2 часа назад

      Эээ , чего то туплю, в том что у парня иногда реально плохое физическое состояние, судьи виноваты??? Пипец ... футболист это диагноз головного мозга у 90% .

      4
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      Рейтинг: -449

      Спартач80 > portero 45 минут назад

      Это у Зобнина-то плохое физическое состояние?...Ты кроме Краснодара,игры смотришь?...Вот Зобнина-то и лупят постоянно по ногам,ибо он пашет...

      1
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      Рейтинг: +3009

      general.lizyukov 2 часа назад

      В Греции или Норвегии?

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