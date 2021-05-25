Стогниенко прокомментирует матчи Евро-2020

Комментатор и руководитель спортивной редакции Okko Sport Владимир Стогниенко сообщил о том, что будет комментировать матчи предстоящего чемпионата Европы.

«Достаточно много спрашивали в соцсетях по поводу работы на Евро, но я каждый раз отвечал уклончиво. Да, существовали предварительные договоренности с ВГТРК (насчет комментариев матчей) и с Окко (нет возражений по поводу моей работы на ТВ), но правильнее было бы дождаться официального предложения.

Сейчас могу сказать: в июне я буду комментировать матчи Евро, которые покажет ВГТРК. Первым таким матчем станет встреча сборной России со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге 12 июня (трансляция на канале «Россия»). Остальное расписание опубликую сразу, как только получу его на руки (ну, точнее, электронной почтой).

Кроме того, в свободные дни и ночи буду участвовать вместе со всей редакцией Окко в освещении Копа Америка (редакция у нас отличная, всех зрителей призываю прислушаться к нашим молодым комментаторам).

Насыщенный будет июнь, в общем. И июль не хуже», – написал Стогниенко в телеграм-канале.