Слуцкий: «Мешков отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об инциденте с участием арбитра Виталия Мешкова.

«У меня произошел вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону.

Видимо, арбитры обиделись на мои слова. Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров». Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи – обслуживающий персонал?

Из-за этого Мешков открыто не жмет мне руку, отворачивается от меня, хотя мы работаем в одной отрасли. Не всех людей из футбольной сферы я люблю, но обязан относиться к ним с уважением.

И я не проявил неуважения, когда говорил про судей. Лишь говорил об их статусе, самоидентификации, я никого не оскорблял, в том числе и Вилкова. Я приводил аргументы со статистикой, никогда при этом не говорил, что они не умеют судить. Не говорил, что наши судьи не владеют методикой.

Тогда к чему эти обиды? Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит», – сказал Слуцкий.