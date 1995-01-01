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    Слуцкий: «Мешков отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об инциденте с участием арбитра Виталия Мешкова.

    «У меня произошел вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону.

    Видимо, арбитры обиделись на мои слова. Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров». Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи – обслуживающий персонал?

    Из-за этого Мешков открыто не жмет мне руку, отворачивается от меня, хотя мы работаем в одной отрасли. Не всех людей из футбольной сферы я люблю, но обязан относиться к ним с уважением.

    И я не проявил неуважения, когда говорил про судей. Лишь говорил об их статусе, самоидентификации, я никого не оскорблял, в том числе и Вилкова. Я приводил аргументы со статистикой, никогда при этом не говорил, что они не умеют судить. Не говорил, что наши судьи не владеют методикой.

    Тогда к чему эти обиды? Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
    • Слуцкий работает в казанском клубе с декабря 2019 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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