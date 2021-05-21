Главные новости дня. Россиянина Кобялко избили в Армении, «Локомотив» продлил контракты с Николичем и Жемалетдиновым

Мальдини и Гаттузо связывались с Каладзе по поводу Хвичи.

«РБ-Спорт»: «Эвертон» – главный претендент на Хвичу. Переговоров с «Зенитом» не будет.

Малиновский – лучший игрок Серии А в мае.

«Краснодар» интересуется защитником «Майнца» Беллом.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Николичем.

Жемалетдинов подписал трехлетний контракт с «Локомотивом».

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера». Зарема покинула совет директоров «Спартака».

Журналист Романо: «Барселона» договорилась с Агуэро».

«Чемпионат»: главный тренер «Пюника» и член исполкома ФФА избили в аэропорту Еревана российского игрока Кобялко.