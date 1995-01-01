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    «Краснодар» интересуется защитником «Майнца» Беллом

    Центральный защитник «Майнца» Штефан Белл может продолжить карьеру в «Краснодаре».

    Об интересе российского клуба к 29-летнему футболисту рассказал его агент Инго Хаспель.

    «Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы готовы выслушать предложение от них», – сказал агент.

    • В конце июня немец может стать свободным агентом.
    • В этом сезоне Белл провел за «Майнц» 15 матчей и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 1,4 миллиона евро.

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    Источник: Kicker

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +62

      Sancho010365 16 минут назад

      Тяжело писать на эту тему. Но не верю в то, что в Краснодарском крае нет молодежи для развития футбола. Сам вырос в одном из районов и достойных парней было немало в нашей школе. Удивляться нечего, значит в школе Галицкого что-то не то. Раз выходцев своих достойных нет, значит их и набирают так без перспективы, сами знаете для чего говорить не буду. Посмотрите на наших ребят с Украины - Зинченко Малиновский, душа радуется. Значит здесь школа неплохая, в Украине и молодёжь есть кому смотреть. .

      0
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      Рейтинг: +6010

      серега кашин 1 час назад

      очередное громкое приобретение краснодара

      1
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      Рейтинг: +12279

      Skull_Boy 1 час назад

      Краснодар продолжает покупать хрен знает кого, а где хваленная академия

      2
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      Рейтинг: +1515

      spam2009 > Skull_Boy 1 час назад

      в краснодаре))

      0
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