«Краснодар» интересуется защитником «Майнца» Беллом

Тяжело писать на эту тему. Но не верю в то, что в Краснодарском крае нет молодежи для развития футбола. Сам вырос в одном из районов и достойных парней было немало в нашей школе. Удивляться нечего, значит в школе Галицкого что-то не то. Раз выходцев своих достойных нет, значит их и набирают так без перспективы, сами знаете для чего говорить не буду. Посмотрите на наших ребят с Украины - Зинченко Малиновский, душа радуется. Значит здесь школа неплохая, в Украине и молодёжь есть кому смотреть. .
Центральный защитник «Майнца» Штефан Белл может продолжить карьеру в «Краснодаре».
Об интересе российского клуба к 29-летнему футболисту рассказал его агент Инго Хаспель.
«Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы готовы выслушать предложение от них», – сказал агент.
- В конце июня немец может стать свободным агентом.
- В этом сезоне Белл провел за «Майнц» 15 матчей и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 1,4 миллиона евро.