«Краснодар» интересуется защитником «Майнца» Беллом

Центральный защитник «Майнца» Штефан Белл может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Об интересе российского клуба к 29-летнему футболисту рассказал его агент Инго Хаспель.

«Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы готовы выслушать предложение от них», – сказал агент.