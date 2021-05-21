«Чемпионат»: главный тренер «Пюника» и член исполкома ФФА избили в аэропорту Еревана российского игрока Кобялко

Уже бывший российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко стал жертвой избиения в аэропорту Еревана. На него напали руководители клуба.
«Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с «Шираком». Кобялко подошел попрощаться с тренером Егише Меликяном и попросил того извиниться, за то что тот во время матча «Пюник» – «Арарат-Армения» отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.
В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора «Пюника», член исполкома Федерации футбола Армении Ким Аракелян, избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию», – сообщил источник.
- Следствием инцидента стал досрочный разрыв контракта с Кобялко, который истекал 31 мая.
- Кобялко играл в Армении с 2018 года, дважды брал чемпионство.
- 35-летний форвард больше всего матчей за карьеру провел за «КАМАЗ» (2008-2012 годы).