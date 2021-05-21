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  • «Чемпионат»: главный тренер «Пюника» и член исполкома ФФА избили в аэропорту Еревана российского игрока Кобялко

«Чемпионат»: главный тренер «Пюника» и член исполкома ФФА избили в аэропорту Еревана российского игрока Кобялко

21 мая 2021, 21:13
14

Уже бывший российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко стал жертвой избиения в аэропорту Еревана. На него напали руководители клуба.

«Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с «Шираком». Кобялко подошел попрощаться с тренером Егише Меликяном и попросил того извиниться, за то что тот во время матча «Пюник» – «Арарат-Армения» отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.

В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора «Пюника», член исполкома Федерации футбола Армении Ким Аракелян, избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию», – сообщил источник.

  • Следствием инцидента стал досрочный разрыв контракта с Кобялко, который истекал 31 мая.
  • Кобялко играл в Армении с 2018 года, дважды брал чемпионство.
  • 35-летний форвард больше всего матчей за карьеру провел за «КАМАЗ» (2008-2012 годы).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Пюник Пюник Кобялко Антон
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Шашлычник
1621621044
Накуканить армян на шампура!!!!
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Боцман59rus
1621621487
Синька зло!!!
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Hektor 84
1621621549
Легко отделался. Мог и не улететь из Армении.
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Shamil79
1621622141
ноу коммент
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PahaSpartak
1621627707
А мы им миротворцев отправили......
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Томик
1621628820
До чего дожили армяне. Помнится были у них в командировке лет пятнадцать назад - сказали "ребята, ходите где хотите и когда хотите - никто и пальцем не тронет - неприлично". Куда ни придёшь - везде улыбаются, угостить пытаются, место в маршрутках уступают, причем не только гостям, но и друг другу. Был в изумлении от коллективного воспитания просто. А тут - догнали, били ногами. Да уж.
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Вжыхъ
1621634730
Как скучно я живу...
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moskowcity-petrv
1621635566
Сразу не смог ответить)?собрал товарищей и поехал мстить толпой армяша трусливая
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Drum
1621638967
Ах да! Тут уже много кто высказался... А может человек в Вашу команду едет? (кстати есть достоверная инфа))) Будьте терпимы, больше от ВАС не требуется....
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Бан
1621644207
Самое интересное, что это скорее всего армянская версия данная аэропортовским ментам (т.к. россиянин отказался давать показания). Трудно представить, что дав пощечину местному тренеру, игрок спокойно уехал с базы. Его бы там же отпинали.
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