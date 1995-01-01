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    «Чемпионат»: главный тренер «Пюника» и член исполкома ФФА избили в аэропорту Еревана российского игрока Кобялко

    Уже бывший российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко стал жертвой избиения в аэропорту Еревана. На него напали руководители клуба.

    «Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с «Шираком». Кобялко подошел попрощаться с тренером Егише Меликяном и попросил того извиниться, за то что тот во время матча «Пюник» – «Арарат-Армения» отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.

    В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора «Пюника», член исполкома Федерации футбола Армении Ким Аракелян, избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию», – сообщил источник.

    • Следствием инцидента стал досрочный разрыв контракта с Кобялко, который истекал 31 мая.
    • Кобялко играл в Армении с 2018 года, дважды брал чемпионство.
    • 35-летний форвард больше всего матчей за карьеру провел за «КАМАЗ» (2008-2012 годы).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +148

      Shamil79 25 минут назад

      ноу коммент

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      Рейтинг: +10312

      Hektor 84 35 минут назад

      Легко отделался. Мог и не улететь из Армении.

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      Рейтинг: +22355

      Боцман59rus > Hektor 84 27 минут назад

      Надо было на базе добивать, а он пощечиной ограничился.

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      Рейтинг: +22355

      Боцман59rus 36 минут назад

      Синька зло!!!

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      Рейтинг: +15

      Шашлычник 43 минуты назад

      Накуканить армян на шампура!!!!

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