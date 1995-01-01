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    Федун: «До пандемии «Спартак» зарабатывал на match day около 1 миллиарда рублей»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о доходах клуба от игр на домашнем стадионе.

    «Что касается match day – клуб зарабатывает около 1 миллиарда рублей, если рассматривать доковидный год. Это примерно 25-30%, что достаточно хороший показатель.

    При премиальных матчах мы собирали по 50-60 миллионов рублей с матча. Это на уровне российских лиг.

    Если бы не девальвация, которая произошла после этого, доходы были бы больше. Девальвация существенно снизила доходы. На 30% рубль девальвировался, а доходы пересчитываются в евро. В этом вся разница», – сообщил Федун.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5506

      Cleaner 26 минут назад

      Столько же в год получал в Кокорин, когда сидел на лавке в Спартаке. НУ КУПИЛИ!!!...)))

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      Рейтинг: +98

      ALEXMAN888 > Cleaner 7 минут назад

      Зарема получает больше чем Кокорин, но там и отдача больше!

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