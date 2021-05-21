Федун: «До пандемии «Спартак» зарабатывал на match day около 1 миллиарда рублей»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о доходах клуба от игр на домашнем стадионе.

«Что касается match day – клуб зарабатывает около 1 миллиарда рублей, если рассматривать доковидный год. Это примерно 25-30%, что достаточно хороший показатель.

При премиальных матчах мы собирали по 50-60 миллионов рублей с матча. Это на уровне российских лиг.

Если бы не девальвация, которая произошла после этого, доходы были бы больше. Девальвация существенно снизила доходы. На 30% рубль девальвировался, а доходы пересчитываются в евро. В этом вся разница», – сообщил Федун.