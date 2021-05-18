Football Italia: вывоз автомобилей Роналду из Турина не связан с уходом португальца из «Ювентуса»

Вывоз автомобилей нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду из Турина в неизвестном направлении не связана с возможным уходом игрока из туринского клуба.

По информации Football Italia, Роналду всегда перевозит машины по разным направлениям до наступления лета. В прошлом году он не смог сделать это из-за того, что чемпионат Италии возобновился в июле из-за последствий пандемии коронавируса.