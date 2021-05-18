Football Italia: вывоз автомобилей Роналду из Турина не связан с уходом португальца из «Ювентуса»

Вывоз автомобилей нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду из Турина в неизвестном направлении не связана с возможным уходом игрока из туринского клуба.
По информации Football Italia, Роналду всегда перевозит машины по разным направлениям до наступления лета. В прошлом году он не смог сделать это из-за того, что чемпионат Италии возобновился в июле из-за последствий пандемии коронавируса.
- Ранее стало известно, что 36-летний футболист может уйти из «Ювентуса» в случае непопадания команды в Лигу чемпионов.
- Сообщалось, что Роналду готов вернуться в «Спортинг».
- Агент форварда Жорже Мендеш информацию о возвращении в лиссабонский клуб опроверг.
Источник: Football Italia