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    Football Italia: вывоз автомобилей Роналду из Турина не связан с уходом португальца из «Ювентуса»

    Вывоз автомобилей нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду из Турина в неизвестном направлении не связана с возможным уходом игрока из туринского клуба.

    По информации Football Italia, Роналду всегда перевозит машины по разным направлениям до наступления лета. В прошлом году он не смог сделать это из-за того, что чемпионат Италии возобновился в июле из-за последствий пандемии коронавируса.

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    Источник: Football Italia

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