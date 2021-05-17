Роналду вывез свои автомобили из Турина

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил перевезти свой автопарк в другое место.

Football Italia со ссылкой на Per Semper Calcio пишет, что автомобили португальца уже не в гараже его дома в Турине. Их транспортировала в неизвестном направлении лиссабонская компания Rodo Cargo.

Ранее стало известно, что 36-летний футболист может уйти из «Ювентуса» в случае непопадания команды в Лигу чемпионов.

Сообщалось, что Роналду готов вернуться в «Спортинг».

Агент форварда Жорже Мендеш информацию о возвращении в лиссабонский клуб опроверг.