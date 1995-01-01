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    Мендеш – о возвращении Роналду в «Спортинг»: «Карьерные планы Криштиану не связаны с Португалией»

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опроверг информацию о возможном возвращении своего клиента в «Спортинг» грядущим летом.

    «Криштиану гордится чемпионским титулом, который завоевал «Спортинг». Но сейчас его карьерные планы не связаны с Португалией», – сказал Мендеш.

    • Роналду – воспитанник «Спортинга».
    • Он ушел из лиссабонского клуба в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.
    • Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до конца следующего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Record

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2633

      FENIX-SL 1 час назад

      получается в зенит
      выиграл все что только можно
      но лучший в мире чемпионат не покорил!

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