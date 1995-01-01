Мендеш – о возвращении Роналду в «Спортинг»: «Карьерные планы Криштиану не связаны с Португалией»

получается в зенит
выиграл все что только можно
но лучший в мире чемпионат не покорил!
Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опроверг информацию о возможном возвращении своего клиента в «Спортинг» грядущим летом.
«Криштиану гордится чемпионским титулом, который завоевал «Спортинг». Но сейчас его карьерные планы не связаны с Португалией», – сказал Мендеш.
- Роналду – воспитанник «Спортинга».
- Он ушел из лиссабонского клуба в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.
- Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до конца следующего сезона.