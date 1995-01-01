Мендеш – о возвращении Роналду в «Спортинг»: «Карьерные планы Криштиану не связаны с Португалией»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опроверг информацию о возможном возвращении своего клиента в «Спортинг» грядущим летом.

«Криштиану гордится чемпионским титулом, который завоевал «Спортинг». Но сейчас его карьерные планы не связаны с Португалией», – сказал Мендеш.