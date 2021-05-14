Cuatro: Роналду готов пойти на серьезное снижение зарплаты ради возвращения в «Спортинг»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к уходу из туринского клуба.

По информации Cuatro, 36-летний португалец находится в шаге от перехода в «Спортинг», воспитанником которого является. Роналду надоела критика в Италии, он хочет вернуться на родину.

Ради перехода в «Спортинг» португалец готов пойти на значительное снижение зарплаты. Ожидается, что Роналду переедет в Лиссабон вместе с семьей – ради этого он приобрел в городе пентхаус стоимостью более 7 миллионов евро.

«Спортинг» впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии.

Роналду играл за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.

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