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  • Cuatro: Роналду готов пойти на серьезное снижение зарплаты ради возвращения в «Спортинг»

Cuatro: Роналду готов пойти на серьезное снижение зарплаты ради возвращения в «Спортинг»

14 мая 2021, 10:42
11

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к уходу из туринского клуба.

По информации Cuatro, 36-летний португалец находится в шаге от перехода в «Спортинг», воспитанником которого является. Роналду надоела критика в Италии, он хочет вернуться на родину.

Ради перехода в «Спортинг» португалец готов пойти на значительное снижение зарплаты. Ожидается, что Роналду переедет в Лиссабон вместе с семьей – ради этого он приобрел в городе пентхаус стоимостью более 7 миллионов евро.

  • «Спортинг» впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии.
  • Роналду играл за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.

Мама Роналду: «Сделаю все возможное, чтобы сын вернулся в «Спортинг» в следующем году»

Источник: Cuatro

Частный испанский общенациональный телеканал, основанный в 2005 году. Аудитория в твиттере - более  404 тысяч подписчиков.

Италия. Серия А Спортинг Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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Maxi_7
1620979153
Уверен это вбросы специально чтобы Месси расслабился и улетел Аргентину по окончании сезона доигрывать, а Роналду в это время хоп, финт ушами и в ПСЖ).
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Plyash
1620979347
Не иначе,хочет за четвёртый клуб наколотить стольник.Тем более там начало уже положено,правда,совсем небольшое.Удачи тебе,Криш.
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sochi-2013
1620981966
Мужчина! Никаких перемен не боится, везде становится лидером. Удачи!
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andrej-lucevich
1620982433
вот это уже мужской поступок! не то, что некоторые.
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ItalianFootball
1620982836
Смешно. Ему еще лет 5 бороздить кошельки и просто популяризации футбола.
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Старикан
1620982974
Пусть переходит в Барселону!)))
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кто там
1620983371
А шмесси говорят после женских ломаний решил продлить контракт?) стыд одним словом) А КриРо что то рановато, ещё сезончика 2 мог бы в топ чемпе каком нибудь попылить, а потом уж в Спортинг, но дело его, он уже всем и всё доказал.
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Maxi_7
1620983568
Камон, какой Спортинг, вы серьезно?) Роналду это человек со сверх амбициями быть лучшим всегда и во всем... и что он будет в Спортинге делать? За голубями гоняться?) С кем там соперничать... Роналду всегда был и будет нужен какой-то вызов, а когда такового не станется он просто завершит карьеру.
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Константинн
1620985103
Человек реально хочет просто играть в футбол. А деньги на рекламе заработает.
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