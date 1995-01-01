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    Cuatro: Роналду готов пойти на серьезное снижение зарплаты ради возвращения в «Спортинг»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к уходу из туринского клуба.

    По информации Cuatro, 36-летний португалец находится в шаге от перехода в «Спортинг», воспитанником которого является. Роналду надоела критика в Италии, он хочет вернуться на родину.

    Ради перехода в «Спортинг» португалец готов пойти на значительное снижение зарплаты. Ожидается, что Роналду переедет в Лиссабон вместе с семьей – ради этого он приобрел в городе пентхаус стоимостью более 7 миллионов евро.

    • «Спортинг» впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии.
    • Роналду играл за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.

    Мама Роналду: «Сделаю все возможное, чтобы сын вернулся в «Спортинг» в следующем году»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cuatro

    Частный испанский общенациональный телеканал, основанный в 2005 году. Аудитория в твиттере - более  404 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии13
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      Рейтинг: +230

      Константинн 1 час назад

      Человек реально хочет просто играть в футбол. А деньги на рекламе заработает.

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      Рейтинг: +1138

      Maxi_7 2 часа назад

      Камон, какой Спортинг, вы серьезно?) Роналду это человек со сверх амбициями быть лучшим всегда и во всем... и что он будет в Спортинге делать? За голубями гоняться?) С кем там соперничать... Роналду всегда был и будет нужен какой-то вызов, а когда такового не станется он просто завершит карьеру.

      0
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      Рейтинг: +1174

      кто там 2 часа назад

      А шмесси говорят после женских ломаний решил продлить контракт?) стыд одним словом)

      А КриРо что то рановато, ещё сезончика 2 мог бы в топ чемпе каком нибудь попылить, а потом уж в Спортинг, но дело его, он уже всем и всё доказал.

      0
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      Рейтинг: +6708

      Старикан 2 часа назад

      Пусть переходит в Барселону!)))

      0
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      Рейтинг: +1781

      ItalianFootball 2 часа назад

      Смешно. Ему еще лет 5 бороздить кошельки и просто популяризации футбола.

      0
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      Рейтинг: +1949

      andrej-lucevich 2 часа назад

      вот это уже мужской поступок! не то, что некоторые.

      0
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      Рейтинг: +4608

      sochi-2013 2 часа назад

      Мужчина! Никаких перемен не боится, везде становится лидером. Удачи!

      3
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      Рейтинг: +3152

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Значит, мамаша уговорила его...

      2
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      Рейтинг: +5746

      playsh 3 часа назад

      Не иначе,хочет за четвёртый клуб наколотить стольник.Тем более там начало уже положено,правда,совсем небольшое.Удачи тебе,Криш.

      5
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      Рейтинг: +3152

      Бомбардиръ > playsh 2 часа назад

      Из-за его возраста ему проще взять с Спортингом ЛЧ, или на худой конец, стать чемпионом Португалии, чем забить ещё сто голов.

      3
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      Рейтинг: +4608

      sochi-2013 > Бомбардиръ 2 часа назад

      С его формой и работоспособностью еще года 4 на самом высоком уровне будет играть.

      1
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      Рейтинг: +5746

      playsh > Бомбардиръ 2 часа назад

      Так-то оно,конечно.Но ключевое слово - это его первый клуб,вернуться туда для завершения карьеры,это символично.

      3
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      Рейтинг: +1138

      Maxi_7 3 часа назад

      Уверен это вбросы специально чтобы Месси расслабился и улетел Аргентину по окончании сезона доигрывать, а Роналду в это время хоп, финт ушами и в ПСЖ).

      2
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