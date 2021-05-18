Главные новости дня. «Барселона» может купить Пиняева, Рондон близок к переходу в «Краснодар»

ЦСКА увеличит зарплату Мухина в 30 раз

«Барселона» может купить Пиняева и отдать его в аренду «Химкам»

Жиго может уйти из «Спартака». Француз – приоритетная цель ПСВ

Лунев может бесплатно уйти из «Зенита». На вратаря претендуют «Брайтон», «Торино» и «Болонья»

Совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории. Он подпишет контракт в ближайшее время

Манчини продлил контракт со сборной Италии до 2026 года

Дзюба – о «Спартаке»: «Какие же они симулянты! От дуновения ветра падают, визжат и кричат»

Денисов: «Черчесов собирался мне навалять в душевой. Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона в год»

Гончаренко одобрил переход Рондона в «Краснодар»

Роналду вывез свои автомобили из Турина