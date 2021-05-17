Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жиго может уйти из «Спартака». Француз – приоритетная цель ПСВ

Жиго может уйти из «Спартака». Француз – приоритетная цель ПСВ

17 мая 2021, 15:43
17

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Голландии.

По информации Tuttomercatoweb, интерес к футболисту проявляет ПСВ. Клуб ищет опытного центрального защитника и сделал выбор в пользу Жиго.

Сообщается, что 27-летний француз – приоритетная трансферная цель голландского клуба в летнее трансферное окно.

  • По информации «СЭ», «Спартак» предложит Жиго трехлетний контракт с повышением зарплаты.
  • Телеграм-канал Black Mirror сообщал, Жиго получает в «Спартаке» почти 2,3 миллиона евро в год.
  • В этом сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и забил 3 гола.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак ПСВ Жиго Самуэль
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дедуктор
1621256382
Жиго, Ларссон и Промес - игроки мирового уровня. За них Спартаку надо держаться.
Ответить
FС Spаrtак
1621257104
если и продавать его то нужно найти достойную замену
Ответить
Боцман59rus
1621257523
Он прям из тапок выпадывает, так спешит в Нидерланды. Эйндховен с Москвой не сравнить, да и платить не будут столько
Ответить
Fusballer
1621258596
ПСВ, кстати, один их потенциальных соперников Спартака в квалификации ЛЧ.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1621260242
Для Спартака это очень большая потеря, замену ему найти будет крайне сложно.
Ответить
ySS
1621260616
ПСВ? Там вроде не такие дурные "бабки", как в РПЛ...
Ответить
Hektor 84
1621262531
Ну если для последующего перехода в клуб из топ 5 евро чемпионатов наверно уже староват. Хотя года 2 - 3 после ПСВ еще сможет поиграть в европейском середняке. Но с ПСВ не самый плохой вариант. Чемп Нидерландов менее конкурентный, ПСВ постоянно играет в еврокубках. Но если Спартак хочет успешно играть в рпл и ЛЧ надо удерживать лидеров. В первую очередь нужен еще один сильный центральный защитник и оморник.
Ответить
piligrim1986
1621266482
в данной ситуации хер на хер менять....
Ответить
subbotaspartak
1621268086
Если француз - то хотя бы ПСЖ, а чем Эйнховед круче?
Ответить
zigbert
1621364640
С большей долей вероятности Жиго может отправится на родину чем в ПСВ.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
11
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
11
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
4
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
11
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
22
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+