Жиго может уйти из «Спартака». Француз – приоритетная цель ПСВ

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Голландии.
По информации Tuttomercatoweb, интерес к футболисту проявляет ПСВ. Клуб ищет опытного центрального защитника и сделал выбор в пользу Жиго.
Сообщается, что 27-летний француз – приоритетная трансферная цель голландского клуба в летнее трансферное окно.
- По информации «СЭ», «Спартак» предложит Жиго трехлетний контракт с повышением зарплаты.
- Телеграм-канал Black Mirror сообщал, Жиго получает в «Спартаке» почти 2,3 миллиона евро в год.
- В этом сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и забил 3 гола.
Источник: Tuttomercatoweb