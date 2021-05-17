Жиго может уйти из «Спартака». Француз – приоритетная цель ПСВ

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Голландии.

По информации Tuttomercatoweb, интерес к футболисту проявляет ПСВ. Клуб ищет опытного центрального защитника и сделал выбор в пользу Жиго.

Сообщается, что 27-летний француз – приоритетная трансферная цель голландского клуба в летнее трансферное окно.