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    Жиго может уйти из «Спартака». Француз – приоритетная цель ПСВ

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Голландии.

    По информации Tuttomercatoweb, интерес к футболисту проявляет ПСВ. Клуб ищет опытного центрального защитника и сделал выбор в пользу Жиго.

    Сообщается, что 27-летний француз – приоритетная трансферная цель голландского клуба в летнее трансферное окно.

    • По информации «СЭ», «Спартак» предложит Жиго трехлетний контракт с повышением зарплаты.
    • Телеграм-канал Black Mirror сообщал, Жиго получает в «Спартаке» почти 2,3 миллиона евро в год.
    • В этом сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и забил 3 гола.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +22255

      Боцман59rus 1 минуту назад

      Он прям из тапок выпадывает, так спешит в Нидерланды.
      Эйндховен с Москвой не сравнить, да и платить не будут столько

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      Рейтинг: +17595

      vladimir-7 7 минут назад

      Жиго уходить надо в ПСВ немедленно.

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      Рейтинг: +11

      FС Spаrtак 8 минут назад

      если и продавать его то нужно найти достойную замену

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      Рейтинг: +2496

      Дедуктор > FС Spаrtак 1 минуту назад

      Жиго это один из самых сильных легионеров за всю историю РПЛ. Игроки такого уровня были, конечно. Но у Жиго еще и исключительно лидерский характер. Такой мощный сплав психологии и мастерства я могу вспомнить только у самых великих защитников прошлого. Типа Марселя Десайи, например. Не хочу сказать, что Жиго это уровень Десайи. Нет, конечно. Марсель много сильнее был. Но типаж именно такой у Жиго. Редкий.

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      Рейтинг: +2496

      Дедуктор 20 минут назад

      Жиго, Ларссон и Промес - игроки мирового уровня. За них Спартаку надо держаться.

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