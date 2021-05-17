Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит»

Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит»

17 мая 2021, 12:57
45

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о задачах, которые перед ним стоят по условиям контракта с клубом.

«После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится – да, хорошо.

У меня как у тренера в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит», – сказал Семак.

  • «Зенит» в двух последних сезонах занимал последнее место в группе ЛЧ.
  • Семак возглавляет команду с лета 2018 года.
  • Под его руководством петербуржцы трижды подряд стали чемпионами России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1621245886
Я конечно понимаю что стать чемпионом страны уже достижение , только вот это не касается Зенита ,просто если без предвзятости смотреть ,у Зенита и состав сильнее чем у конкурентов и ресурсы не сравнимы,,,так что как раз для Зенита достижением был бы успех в Еврокубках хотя бы выход со второго места,,,,,
Ответить
Fusballer
1621246125
Великому Клубу - Великие Задачи!
Ответить
Skull_Boy
1621247545
Стабильность признак мастерства и будет очередной слив в одной из самой легкой группы
Ответить
TANNER
1621248436
Позорище. Если у руководства Зените есть яйца, они должен уволить это бесхребетное чмо. Тренер не имеет права так говорить. Вышел в ЛЧ - борись. При условии что у зенита всегда группа реальная, в отличие от того же Локомотива. Стыд и позор
Ответить
Боцман59rus
1621249515
Луческу сожрали дураки, а команда играла и Жулиано носился как угорелый, не совладало руководство с эмоциями, после мяча от Андерлехта в компенсированное время (3-1). Вот теперь живите с этим терпилой многодетной
Ответить
Из Твери Леха
1621251373
Какой-то унылый бюрократ этот Семак. А где же амбиции и максимализм?
Ответить
Arrow10
1621252362
Вот и как Семака после таких слов считать хорошим тренером. Ой в контракте не прописано , амбиций ноль.
Ответить
S.K.V.
1621253800
Не пойму,а какой тогда смысл играть в ЛЧ.У Семака что то с башкой.А как же амбиции,радость болельщиков,признание и т.д
Ответить
Hektor 84
1621261237
Болелы Зенита вот ответьте честно Семак идиот или прикидывается? Надо быть конченым отморозком чтоб такое ляпнуть! У него вообще есть тренерские амбиции и вообще стремление совершенствоваться как тренера? И вам не стыдно за такого тренера? И еще после тура с чердаком Писарев и Габулов лепят дурь нам про какую то сильную отечественную тренерскую школу. Что наши тренеры превосходят во всем иностранных тренеров, которые работают в клубах рпл. Как по мне по семаку давно психушка плачет.
Ответить
msh88
1621264547
Человек болен, не в себе. Зомбировали
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
10
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
9
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
4
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
11
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
22
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+