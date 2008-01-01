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    Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о задачах, которые перед ним стоят по условиям контракта с клубом.

    «После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится – да, хорошо.

    У меня как у тренера в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит», – сказал Семак.

    • «Зенит» в двух последних сезонах занимал последнее место в группе ЛЧ.
    • Семак возглавляет команду с лета 2018 года.
    • Под его руководством петербуржцы трижды подряд стали чемпионами России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +102

      TANNER 13 минут назад

      Позорище. Если у руководства Зените есть яйца, они должен уволить это бесхребетное чмо. Тренер не имеет права так говорить. Вышел в ЛЧ - борись. При условии что у зенита всегда группа реальная, в отличие от того же Локомотива. Стыд и позор

      1
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      Рейтинг: -209

      Землякруглая 20 минут назад

      У меня как у тренера в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов и там знатно обосраться. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит», – сказал Семак.

      0
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      Рейтинг: +12218

      Skull_Boy 28 минут назад

      Стабильность признак мастерства и будет очередной слив в одной из самой легкой группы

      2
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      Рейтинг: +6890

      САДЫЧОК 40 минут назад

      Семак: «У меня...Задачи выхода из группы не стоит»
      У тебя , она в голове должна быть !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3964

      Fusballer 51 минуту назад

      Великому Клубу - Великие Задачи!

      4
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      Рейтинг: +36

      Lucky_Strike 53 минуты назад

      Он дурак или как

      1
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      Рейтинг: +3964

      Fusballer > Lucky_Strike 51 минуту назад

      Просто он топ-тренер.

      1
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      Рейтинг: +1943

      diadushka > Fusballer 33 минуты назад

      "топ-тренер" "топ-клуба"!

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      Рейтинг: +3964

      Fusballer > diadushka 28 минут назад

      "топ-лиги" с "топ-игроком" в составе.

      1
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      Рейтинг: +12218

      Skull_Boy > Lucky_Strike 15 минут назад

      Просто он топ-тренер топ-команды, которая не может обыграть школьников из Бельгии и Германии

      1
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      Рейтинг: +18961

      slavutiq70 55 минут назад

      Я конечно понимаю что стать чемпионом страны уже достижение , только вот это не касается Зенита ,просто если без предвзятости смотреть ,у Зенита и состав сильнее чем у конкурентов и ресурсы не сравнимы,,,так что как раз для Зенита достижением был бы успех в Еврокубках хотя бы выход со второго места,,,,,

      6
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      Рейтинг: +3964

      Fusballer > slavutiq70 50 минут назад

      Ну или хотя бы выход в плей-офф ЛЕ.

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