Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о задачах, которые перед ним стоят по условиям контракта с клубом.

«После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится – да, хорошо.

У меня как у тренера в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит», – сказал Семак.