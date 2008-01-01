Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит»

Позорище. Если у руководства Зените есть яйца, они должен уволить это бесхребетное чмо. Тренер не имеет права так говорить. Вышел в ЛЧ - борись. При условии что у зенита всегда группа реальная, в отличие от того же Локомотива. Стыд и позор
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о задачах, которые перед ним стоят по условиям контракта с клубом.
«После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится – да, хорошо.
У меня как у тренера в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит», – сказал Семак.
- «Зенит» в двух последних сезонах занимал последнее место в группе ЛЧ.
- Семак возглавляет команду с лета 2018 года.
- Под его руководством петербуржцы трижды подряд стали чемпионами России.