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  • Юран: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Команду финансирует частный спонсор, поэтому эти параллели неуместны»

Юран: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Команду финансирует частный спонсор, поэтому эти параллели неуместны»

15 мая 2021, 12:45
13

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран объяснил, почему не считает «Сочи» фарм-клубом «Зенита».

– В течение последних сезонов было много разговоров и шуток о том, что «Сочи» является фарм-клубом петербургского «Зенита». О чeм говорит тот факт, что, несмотря на все эти разговоры, подопечные Владимира Федотова борются за медали РПЛ?

– Насколько понимаю, «Сочи» финансирует частный спонсор. Поэтому эти параллели неуместны. Команда доказывает свою состоятельность игрой и имеет все шансы попасть в еврокубки.

Да и руководству хочется не только вкладывать в клуб, но и получать прибыль за счeт выступления на международной арене. И «Зенит» здесь ни при чeм.

– Попадание в еврокубки станет грандиозным успехом для региональной команды, но где гарантии, что она сможет отстоять честь страны лучше «Ростова», провалившегося в Лиге Европы?

– Думаю, спонсоры и тренерский штаб понимают, что команде нужно усиление для участия в еврокубках. Потому что наверняка захочется побороться за выход из группы. Не думаю, что в «Сочи» всe пустят на самотeк.

  • За тур до конца чемпионата «Сочи» идет на пятом месте.
  • Команде осталось сыграть с «Химками» в воскресенье.
  • Сочинцы проиграли все 4 матча «Зениту» в РПЛ.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Сочи Юран Сергей
Комментарии (13)
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Hektor 84
1621074578
Сережа завязывай с бухлом! Или заказуху отрабатываешь? Зато ты трубил на всю страну , что Химки фарм Спартака. Но ведь Химки финансируются из бюджета! Как быть с твоей железной логикой? Сочи с Зенитом ни разу даже в ничью не сыграл, а как состав Сочи пополняется футболистами зенита? Чего лезть туда, куда ни когда не позовут? Тебе ни когда не быть тренером Зенита и Спартака! Зато ты свое мокало суешь и туда и туда. И как обиженка начинаешь ересь нести на Спартак. Хотя тренер из тебя никакущий! А как человек вообще говно!
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vladimir-7
1621074708
Юрану из Хабаровска конечно виднее, является ли Сочи фарм-клубом Зенита или нет.
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deinego77@yandex.ru
1621076454
Слепой дебил.
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nik55
1621087591
Юран ты трепло
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paracetamol
1621092188
Быть фарм-клубом Зенита почетно, а свинарника - позорно. Так что не надо, Юран, нагнетать!
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Ловкий Бубен
1621092849
Скока у Зенита фарм клубов то, и не сосчитать , и с каждого по 6 очков + "админресурс" ...
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sochi-2013
1621094341
Будь Сочи этим самым клубом- последнюю игру, реально для них ничего не значащую, Зенит должен быль слить, чтобы южане наверняка сыграли в ЛЕ.
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