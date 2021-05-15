Юран: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Команду финансирует частный спонсор, поэтому эти параллели неуместны»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран объяснил, почему не считает «Сочи» фарм-клубом «Зенита».

– В течение последних сезонов было много разговоров и шуток о том, что «Сочи» является фарм-клубом петербургского «Зенита». О чeм говорит тот факт, что, несмотря на все эти разговоры, подопечные Владимира Федотова борются за медали РПЛ?

– Насколько понимаю, «Сочи» финансирует частный спонсор. Поэтому эти параллели неуместны. Команда доказывает свою состоятельность игрой и имеет все шансы попасть в еврокубки.

Да и руководству хочется не только вкладывать в клуб, но и получать прибыль за счeт выступления на международной арене. И «Зенит» здесь ни при чeм.

– Попадание в еврокубки станет грандиозным успехом для региональной команды, но где гарантии, что она сможет отстоять честь страны лучше «Ростова», провалившегося в Лиге Европы?

– Думаю, спонсоры и тренерский штаб понимают, что команде нужно усиление для участия в еврокубках. Потому что наверняка захочется побороться за выход из группы. Не думаю, что в «Сочи» всe пустят на самотeк.