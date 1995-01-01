Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Юран: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Команду финансирует частный спонсор, поэтому эти параллели неуместны»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран объяснил, почему не считает «Сочи» фарм-клубом «Зенита».

    – В течение последних сезонов было много разговоров и шуток о том, что «Сочи» является фарм-клубом петербургского «Зенита». О чeм говорит тот факт, что, несмотря на все эти разговоры, подопечные Владимира Федотова борются за медали РПЛ?

    – Насколько понимаю, «Сочи» финансирует частный спонсор. Поэтому эти параллели неуместны. Команда доказывает свою состоятельность игрой и имеет все шансы попасть в еврокубки.

    Да и руководству хочется не только вкладывать в клуб, но и получать прибыль за счeт выступления на международной арене. И «Зенит» здесь ни при чeм.

    – Попадание в еврокубки станет грандиозным успехом для региональной команды, но где гарантии, что она сможет отстоять честь страны лучше «Ростова», провалившегося в Лиге Европы?

    – Думаю, спонсоры и тренерский штаб понимают, что команде нужно усиление для участия в еврокубках. Потому что наверняка захочется побороться за выход из группы. Не думаю, что в «Сочи» всe пустят на самотeк.

    • За тур до конца чемпионата «Сочи» идет на пятом месте.
    • Команде осталось сыграть с «Химками» в воскресенье.
    • Сочинцы проиграли все 4 матча «Зениту» в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17571

      vladimir-7 3 минуты назад

      Юрану из Хабаровска конечно виднее, является ли Сочи фарм-клубом
      Зенита или нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10129

      Hektor 84 5 минут назад

      Сережа завязывай с бухлом! Или заказуху отрабатываешь? Зато ты трубил на всю страну , что Химки фарм Спартака. Но ведь Химки финансируются из бюджета! Как быть с твоей железной логикой? Сочи с Зенитом ни разу даже в ничью не сыграл, а как состав Сочи пополняется футболистами зенита? Чего лезть туда, куда ни когда не позовут? Тебе ни когда не быть тренером Зенита и Спартака! Зато ты свое мокало суешь и туда и туда. И как обиженка начинаешь ересь нести на Спартак. Хотя тренер из тебя никакущий! А как человек вообще говно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12182

      Persona_non_Grata 18 минут назад

      Конечно не уместны - ВСЕ параллели в отношения " одного частного спонсора " не уместны - ни Сочи , ни дворец ))) , всё это безосновательные досужие домыслы !!! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1605

      Semushkin Roman Valerievi 44 минуты назад

      Простой факт: за время игры в РПЛ Сочи и Оренбург хотя бы раз отбирали очки у всех команд лиги, кроме одной - зенит. Доля истины конечно есть в его словах. По факту да, Зенит сильнее и обязан обыгрывать Сочи... Но. Во-первых не делать это всегда (Зенит обыгрывает Сочи и Оренбург ВСЕГДА), во-вторых всем и так ясно что Сочи с Оренбургом фарм Зенита. Причем Зенит это сам и доказал всем, провернув несколько мутных дел. Трансфер Сутормина чего только стоит за 50т. РУБЛЕЙ!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85597
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru