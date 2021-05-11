Фернандеш: «Лингард – лучший игрок АПЛ последних десяти туров. Все в «Манчестер Юнайтед» очень счастливы за него»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил игру Джесси Лингарда за «Вест Хэм». Футболист принадлежит манчестерцам и должен вернуться летом.
«Для меня, если брать последние десять матчей, он лучший игрок Премьер-лиги.
Все в «Манчестер Юнайтед» действительно очень счастливы за него. К нему вернулась уверенность, он получил обратно свое чутье», – сказал Фернандеш.
- Лингард провел за «Вест Хэм» в сезоне АПЛ 13 матчей, забил 9 голов, сделал 3 результативные передачи.
- Футболист стоит 15 миллионов евро.
- «Вест Хэм» претендует на попадание в Лигу чемпионов.
Источник: твиттер Goal