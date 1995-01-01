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    Фернандеш: «Лингард – лучший игрок АПЛ последних десяти туров. Все в «Манчестер Юнайтед» очень счастливы за него»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил игру Джесси Лингарда за «Вест Хэм». Футболист принадлежит манчестерцам и должен вернуться летом.

    «Для меня, если брать последние десять матчей, он лучший игрок Премьер-лиги.

    Все в «Манчестер Юнайтед» действительно очень счастливы за него. К нему вернулась уверенность, он получил обратно свое чутье», – сказал Фернандеш.

    • Лингард провел за «Вест Хэм» в сезоне АПЛ 13 матчей, забил 9 голов, сделал 3 результативные передачи.
    • Футболист стоит 15 миллионов евро.
    • «Вест Хэм» претендует на попадание в Лигу чемпионов.

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    Источник: твиттер Goal

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