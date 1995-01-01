Понсе, Джикия и Соболев – в старте «Спартака». Мирзов, Идову и Глушенков выйдут у «Химок»

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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Химок» на матч 29-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Жиго, Кутепов, Джикия, Айртон, Зобнин, Крал, Понсе, Ларссон, Соболев.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Глушенков, Могилевец, Данилкин, Боженов, Мирзов, Себаи.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.