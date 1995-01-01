Понсе, Джикия и Соболев – в старте «Спартака». Мирзов, Идову и Глушенков выйдут у «Химок»

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    «Спартак»: Максименко, Мозес, Жиго, Кутепов, Джикия, Айртон, Зобнин, Крал, Понсе, Ларссон, Соболев.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Глушенков, Могилевец, Данилкин, Боженов, Мирзов, Себаи.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: -31

      vabo62 53 минуты назад

      Дружище, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Вот здесь - vp-tennis.com

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      Рейтинг: +7875

      ivany4 1 час назад

      Похоже сильнейший состав на сегодняшний день.
      Должно быть все хорошо, если Крал, Мозес и Кутепов не накосячат.))

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      Рейтинг: +10858

      paracetamol 1 час назад

      Идову забьет, как мне кажется.

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      Рейтинг: +26

      Solist345345 > paracetamol 1 час назад

      Пусть лучше Глушенков забьет.

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