Ловрен: «Память о подвиге каждого, кто защищал Родину, навсегда останется в наших сердцах!»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в День Победы оставил пост в твиттере. Вместе с командой хорват посетил Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге.

«С праздником Великой Победы!

Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» – написал Ловрен.