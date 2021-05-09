Ловрен: «Память о подвиге каждого, кто защищал Родину, навсегда останется в наших сердцах!»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в День Победы оставил пост в твиттере. Вместе с командой хорват посетил Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге.
«С праздником Великой Победы!
Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» – написал Ловрен.
- С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
- СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
- Накануне «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Уфой» (0:0).
Источник: твиттер Деяна Ловрена