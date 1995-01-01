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    Ловрен: «Память о подвиге каждого, кто защищал Родину, навсегда останется в наших сердцах!»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен в День Победы оставил пост в твиттере. Вместе с командой хорват посетил Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге.

    «С праздником Великой Победы!

    Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» – написал Ловрен.

    • С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 76 лет.
    • СССР в течение войны потерял более 27 миллионов человек.
    • Накануне «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Деяна Ловрена

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии13
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      Рейтинг: +28

      razoryy 30 минут назад

      Молодец, хороший парень, уважает чужие традиции

      0
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      Рейтинг: +3963

      solodealer 2 часа назад

      Ловрен,говорите...?
      А что... в РФС уже своих футболистов не только для игры, но и для поздравления с 9 мая не хватает?
      Я, всё-таки, как говорил Штирлиц, предлагаю выпть за НАШУ Победу...

      1
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      Рейтинг: +20215

      bset > solodealer 57 минут назад

      Причем тут РФС, если игрок в своем личном аккаунте это пишет?

      3
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      Рейтинг: +1079

      Sedoi_Goblin > solodealer 50 минут назад

      Павел Кадочников в роли Николая Кузнецова к/ф "Подвиг разведчика",если не ошибаюсь, оттуда фраза про НАШУ Победу.. С праздником!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3647

      mutabor0992 2 часа назад

      А дедушка Ловрена случаем усташем не был?Надо проверить!

      4
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      Рейтинг: +3963

      solodealer > mutabor0992 2 часа назад

      Не надо проверять... Он, ведь, "тост поднимает"..за СВОЮ РОДИНУ И ПОБЕДУ... А не за нашу..
      А вот почему у нас тут... непонятно... Вопросы к Бомбе... Что, не нашлось среди нащих зюб своих спикеров?)+
      Как подрочить, так аж на всю страну...а как... так ловрены

      1
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      Рейтинг: +3163

      Semenycch 3 часа назад

      Хорваты в той войне выступили на стороне Гитлера, массово убивали Сербов, единственный народ в Европе, не сдавшийся нацистам, а потом хорватские части убивали граждан СССР. К чему это я? Вспомнилось. Должен ли Ловрен отвечать за преступления своего народа? Конечно не должен. Просто когда немец, венгр, румын, финн, хорват, представители некоторых других народов поздравляют с Днем Победы, я испытываю смешанные чувства. Всех с Праздником Победы! И тебя Ловрен тоже!

      3
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      Рейтинг: +22325

      silver29 > Semenycch 2 часа назад

      Йосип Броз Тито ,был полухорват-полусловенец по национальности. Все кто под его началом или самостоятельно убивал нацистов сражался в одном окопе с нами, это наша общая Победа.

      5
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      Рейтинг: +1176

      Ловкий Бубен > Semenycch 2 часа назад

      я полагаю это сказано искренне, нужно деверять человеку, мало ли что там хорваты делали, у нас тоже Власов был и его преспешники

      4
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      Рейтинг: +3963

      solodealer > silver29 1 час назад

      Конечно общая... и, в том числе - и В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ (много нам хорваты бензина танков и жратвы прислали?)с США и Велиобританией...
      Собственно, сам Сталин это заявил раз и навсегда: "победа ооюзников"... Не СССР, Не "СССР с "восточной Европой или "со славянами"... ПОБЕДА СОЮЗНИКОВ!)+

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      Рейтинг: +449

      shahor > Semenycch 48 минут назад

      Особливо финны в данном контексте понравились.В сегодняшней России всё делается для замалчивания нападения СССР на Финляндию в 1939 году.По твоей логике сюда и поляков добавать надо,куда СССР вторгся в том же 1939 году.Национал-социалисты(гитлер) делили Европу с обычными социалистами(сталин).Лучшая тому иллюстрация-совместный парад в Бресте.Учите матчасть,товариСЧ.Для справки:1 сентября 1939 года Вторая мировая ничалась.И до 22 июня 1941 года сталин был верным союзником гитлера.Только и всего...P.S.А от звонка до звонка нацистам противостояла исключительно Великобритания.

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      Рейтинг: +2213

      Алехсбургер. > Semenycch 37 минут назад

      чётко.испытываю смешанные чувства.

      +++
      С Праздником.

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      Рейтинг: +2213

      Алехсбургер. 3 часа назад

      неожиданно,но ожидаемо.
      Спасибо,братушка.

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