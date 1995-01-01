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    Чалов: «Остаемся с Оличем после тренировок и отрабатываем удары»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Форвард забил победный мяч.

    – Каково играть в футбол, когда все 90 минут дождь льет как из ведра?

    – Английская погода (улыбается). Мне нравится играть в таких условиях, мяч стелется. У футбола нет плохой погоды. Болельщикам, надеюсь, дали дождевики, чтобы никто не простыл.

    – Забиваешь во втором матче подряд, до этого была серия без голов. Сильно ли она мучила и какие сейчас ощущения?

    – Не мучила, выходил на каждый матч с мыслью, чтобы команда победила. Как нападающий хочу забивать в каждой игре. Сейчас получилось отличиться в двух матчах подряд – чувствую себя хорошо, готовлюсь к «Динамо».

    – Олич часто подсказывает нападающим? Есть ли отдельное общение с ними?

    – Как такового отдельного общения, наверное, нет, но после тренировок остаемся и отрабатываем удары вместе с Ивицей.

    • ЦСКА продолжает претендовать на попадание в Лигу конференций.
    • 23-летний Чалов в сезоне РПЛ провел 25 матчей, забил 7 голов, сделал 4 результативных паса.
    • Для Олича ЦСКА первый клуб в тренерской карьере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17436

      vladimir-7 23 минуты назад

      Удачи обоим и команде ЦСКА в целом!

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