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  • Чалов: «Остаемся с Оличем после тренировок и отрабатываем удары»

Чалов: «Остаемся с Оличем после тренировок и отрабатываем удары»

9 мая 2021, 14:31
6

Нападающий ЦСКА Федор Чалов дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Форвард забил победный мяч.

– Каково играть в футбол, когда все 90 минут дождь льет как из ведра?

– Английская погода (улыбается). Мне нравится играть в таких условиях, мяч стелется. У футбола нет плохой погоды. Болельщикам, надеюсь, дали дождевики, чтобы никто не простыл.

– Забиваешь во втором матче подряд, до этого была серия без голов. Сильно ли она мучила и какие сейчас ощущения?

– Не мучила, выходил на каждый матч с мыслью, чтобы команда победила. Как нападающий хочу забивать в каждой игре. Сейчас получилось отличиться в двух матчах подряд – чувствую себя хорошо, готовлюсь к «Динамо».

– Олич часто подсказывает нападающим? Есть ли отдельное общение с ними?

– Как такового отдельного общения, наверное, нет, но после тренировок остаемся и отрабатываем удары вместе с Ивицей.

  • ЦСКА продолжает претендовать на попадание в Лигу конференций.
  • 23-летний Чалов в сезоне РПЛ провел 25 матчей, забил 7 голов, сделал 4 результативных паса.
  • Для Олича ЦСКА первый клуб в тренерской карьере.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Олич Ивица
Комментарии (6)
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vladimir-7
1620564822
Удачи обоим и команде ЦСКА в целом!
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Дедуктор
1620571983
Надо, Федя.
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sochi-2013
1620576576
Вот в этом Олич силен, а вот как ГТ , по моему, сыроват. С Краснодаром какая-то странная победа получилась. Ни на что не намекаю, но Гинер с Галицким вась-вась.
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111ax
1620723159
Может быть Олич научит забивать команду, а то последние 2 года каждый гол это невероятное событие было
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