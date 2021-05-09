Чалов: «Остаемся с Оличем после тренировок и отрабатываем удары»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Форвард забил победный мяч.

– Каково играть в футбол, когда все 90 минут дождь льет как из ведра?

– Английская погода (улыбается). Мне нравится играть в таких условиях, мяч стелется. У футбола нет плохой погоды. Болельщикам, надеюсь, дали дождевики, чтобы никто не простыл.

– Забиваешь во втором матче подряд, до этого была серия без голов. Сильно ли она мучила и какие сейчас ощущения?

– Не мучила, выходил на каждый матч с мыслью, чтобы команда победила. Как нападающий хочу забивать в каждой игре. Сейчас получилось отличиться в двух матчах подряд – чувствую себя хорошо, готовлюсь к «Динамо».

– Олич часто подсказывает нападающим? Есть ли отдельное общение с ними?

– Как такового отдельного общения, наверное, нет, но после тренировок остаемся и отрабатываем удары вместе с Ивицей.