«Плохое решение». Агуэро извинился за неудачную «Паненку» при исполнении пенальти в игре с «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро взял ответственность за нереализованный пенальти в матче 35-го тура АПЛ против «Челси» (1:2). Аргентинец бил с 11 метров на 45+3 минуте.

«Я хочу извиниться перед партнерами, тренерским штабом, фанатами за нереализованный пенальти. Это было плохое решение, я полностью беру ответственность на себя», – обратился Агуэро.