«Плохое решение». Агуэро извинился за неудачную «Паненку» при исполнении пенальти в игре с «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро взял ответственность за нереализованный пенальти в матче 35-го тура АПЛ против «Челси» (1:2). Аргентинец бил с 11 метров на 45+3 минуте.
«Я хочу извиниться перед партнерами, тренерским штабом, фанатами за нереализованный пенальти. Это было плохое решение, я полностью беру ответственность на себя», – обратился Агуэро.
- У «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ не реализовано четыре пенальти – больше, чем у любой другой команды.
- «Манчестер Сити» – первая команда АПЛ с сезона-1994/95, которая не реализовала 4+ пенальти в двух сезонах подряд. 25 лет назад таким клубом был «Тоттенхэм».
- Агуэро по окончании сезона покинет «Манчестер Сити».
Источник: твиттер «433»