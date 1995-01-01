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    «Плохое решение». Агуэро извинился за неудачную «Паненку» при исполнении пенальти в игре с «Челси»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро взял ответственность за нереализованный пенальти в матче 35-го тура АПЛ против «Челси» (1:2). Аргентинец бил с 11 метров на 45+3 минуте.

    «Я хочу извиниться перед партнерами, тренерским штабом, фанатами за нереализованный пенальти. Это было плохое решение, я полностью беру ответственность на себя», – обратился Агуэро.

    • У «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ не реализовано четыре пенальти – больше, чем у любой другой команды.
    • «Манчестер Сити» – первая команда АПЛ с сезона-1994/95, которая не реализовала 4+ пенальти в двух сезонах подряд. 25 лет назад таким клубом был «Тоттенхэм».
    • Агуэро по окончании сезона покинет «Манчестер Сити».

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    Источник: твиттер «433»

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