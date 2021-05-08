АПЛ. «Челси» на 92-й минуте вырвал гостевую волевую победу над «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» и «Челси» устроили репетицию финала Лиги чемпионов. Волевая победа досталась гостям.

В случае победы «Манчестер Сити» официально бы стал чемпионом Англии. На 45+3 минуте нападающий манчестерцев Серхио Агуэро не реализовал пенальти.

У «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ не реализовано четыре пенальти – больше, чем у любой другой команды.

«Манчестер Сити» – первая команда АПЛ с сезона-1994/95, которая не реализовала 4+ пенальти в двух сезонах подряд. 25 лет назад таким клубом был «Тоттенхэм».

Рахим Стерлинг забил 10+ голов в четырех последних сезонах АПЛ.

«Челси» под руководством Томаса Тухеля победил «Манчестер Сити» второй раз подряд.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Манчестер Сити – Челси – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 44; 1:1 – Зиеш, 63; 1:2 – Алонсо, 90+2.

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