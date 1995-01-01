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    АПЛ. «Челси» на 92-й минуте вырвал гостевую волевую победу над «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» и «Челси» устроили репетицию финала Лиги чемпионов. Волевая победа досталась гостям.

    В случае победы «Манчестер Сити» официально бы стал чемпионом Англии. На 45+3 минуте нападающий манчестерцев Серхио Агуэро не реализовал пенальти.

    У «Манчестер Сити» в сезоне АПЛ не реализовано четыре пенальти – больше, чем у любой другой команды.

    «Манчестер Сити» – первая команда АПЛ с сезона-1994/95, которая не реализовала 4+ пенальти в двух сезонах подряд. 25 лет назад таким клубом был «Тоттенхэм».

    Рахим Стерлинг забил 10+ голов в четырех последних сезонах АПЛ.

    «Челси» под руководством Томаса Тухеля победил «Манчестер Сити» второй раз подряд.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Манчестер Сити – Челси – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 44; 1:1 – Зиеш, 63; 1:2 – Алонсо, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: -80

      Арч 19 минут назад

      а на стерлинге почему пеналь в концовке не поставили?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Psih86 > Арч 7 минут назад

      Потому что красную тоже должны были давать...

      0
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      Рейтинг: +3958

      solodealer 42 минуты назад

      Невредно золото хотеть им...
      Да, вот, в игре не с Челси этим!)))

      0
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      Рейтинг: +1168

      Psih86 53 минуты назад

      Челси машина. Не надо их не до оценивать...

      1
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      Рейтинг: +12707

      Garrincha58 55 минут назад

      значит в финале ЛЧ МанСити выиграет ну не может же Челси выиграть три матча кряду

      0
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      Рейтинг: -918

      СуперПАВ9 > Garrincha58 34 минуты назад

      Челси выйграет

      0
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      Рейтинг: -918

      СуперПАВ9 1 час назад

      Вот тебе лысый шарлотан

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      Рейтинг: +1556

      Romio-xxx 1 час назад

      Красавчики!!!Но в финале ЛЧ будет тяжелее(((

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