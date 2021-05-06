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    Азмун может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

    «Аталанта» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

    По информации «СЭ», итальянский клуб может купить 26-летнего футболиста в связи с вероятным уходом Луиса Муриэля и Дувана Сапаты.

    За иранца «Аталанта» готова заплатить до 20 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Азмун провел за «Зенит» 28 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом истекает в 2022 году.
    • Рыночная стоимость игрока – 23 миллиона евро.
    • За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2021 23:15
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