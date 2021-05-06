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Азмун может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

6 мая 2021, 23:15
9

«Аталанта» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

По информации «СЭ», итальянский клуб может купить 26-летнего футболиста в связи с вероятным уходом Луиса Муриэля и Дувана Сапаты.

За иранца «Аталанта» готова заплатить до 20 миллионов евро.

  • В текущем сезоне Азмун провел за «Зенит» 28 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом истекает в 2022 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 23 миллиона евро.
  • За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Аталанта Азмун Сердар
Комментарии (9)
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portero
1620335114
Смысл продать Азмуна купить француза (еще дороже), все посредники хорошо заработают... а для футбола ничего хорошего.
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кран
1620359394
Я бы сказал больше...односкамеечником...
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vladimir-7
1620365270
Но может и не стать одноклубником с Миранчуком.
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RJM555
1620368527
Зачем это Азмуну ему и в Зените очень комфортно во всех отношениях
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Вомбат
1620371560
Азмун мечтает играть в сильном клубе, и его амбиции выходят за пределы Зенита. Если он окажетя в Аталанте, то компанию Миранчуку на лавке не составит -- еще Бердыев научил его и тренироваться и играть по-настоящему. Однако Зенит не продаст его за 20 млн евро. Даже за 23 млн, которые он официально стоит, не продаст. А вот за 25, а еще лучше за 30 млн продаст. Настолько ли он нужен Аталанте?
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Kollljan
1620374117
Азмун понятия не имеет, кто такой там Миранчук.
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neveldomha
1620377005
Вместе будут скамейку протирать.
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zigbert
1620405730
Неужели Аталанта собирается освободится от двух ведущих нападающих?
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