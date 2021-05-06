Азмун может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

«Аталанта» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.
По информации «СЭ», итальянский клуб может купить 26-летнего футболиста в связи с вероятным уходом Луиса Муриэля и Дувана Сапаты.
За иранца «Аталанта» готова заплатить до 20 миллионов евро.
- В текущем сезоне Азмун провел за «Зенит» 28 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с клубом истекает в 2022 году.
- Рыночная стоимость игрока – 23 миллиона евро.
- За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Источник: «Спорт-Экспресс»