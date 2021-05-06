Азмун может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

«Аталанта» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

По информации «СЭ», итальянский клуб может купить 26-летнего футболиста в связи с вероятным уходом Луиса Муриэля и Дувана Сапаты.

За иранца «Аталанта» готова заплатить до 20 миллионов евро.