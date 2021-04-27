«Ростов» привился от коронавируса

Футболисты и члены тренерского штаба «Ростова» сделали прививку от коронавируса. Им ввели российский препарат.

«Сегодня главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V», – сообщили ростовчане.

«Спутник V» – 1-я в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса.

В «Ростове» была вспышка коронавируса летом 2020 года, когда на матч с «Сочи» (1:10) пришлось заявить молодежный состав.

«Ростов» в РПЛ идет 9-м.