«Ростов» привился от коронавируса

Футболисты и члены тренерского штаба «Ростова» сделали прививку от коронавируса. Им ввели российский препарат.
«Сегодня главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V», – сообщили ростовчане.
- «Спутник V» – 1-я в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса.
- В «Ростове» была вспышка коронавируса летом 2020 года, когда на матч с «Сочи» (1:10) пришлось заявить молодежный состав.
- «Ростов» в РПЛ идет 9-м.
Главный тренер нашего клуба Валерий Карпин и футболисты «Ростова» вакцинировались от COVID-19Сегодня главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V». pic.twitter.com/qbEy9ysgdt— Football Club Rostov (@rostovfc) April 27, 2021