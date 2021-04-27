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    «Ростов» привился от коронавируса

    Футболисты и члены тренерского штаба «Ростова» сделали прививку от коронавируса. Им ввели российский препарат.

    «Сегодня главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V», – сообщили ростовчане.

    • «Спутник V» – 1-я в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса.
    • В «Ростове» была вспышка коронавируса летом 2020 года, когда на матч с «Сочи» (1:10) пришлось заявить молодежный состав.
    • «Ростов» в РПЛ идет 9-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ростова»

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