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    РПЛ. Шатов, Йевтич, Деспотович – в старте «Рубина», Классон, Берг, Вандерсон – в основе «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Краснодаром». Начало игры – 19:00 по московскому времени.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Самошников, Шатов, Йевтич, Абильдгор, Бом, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Бегич, Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Мартынович, Кайо, Олссон, Вильена, Ионов, Классон, Берг, Вандерсон.

    Запасные: Городов, Бабурин, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кабелла, Ари, Марков, Сулейманов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6930

      житель СПб 1 час назад

      Краснодар ведет! Ионов - молодец.

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      Рейтинг: +6930

      житель СПб 2 часа назад

      Жду интересный матч! Главное - чтобы Краснодар собрался на игру.

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