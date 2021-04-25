РПЛ. Шатов, Йевтич, Деспотович – в старте «Рубина», Классон, Берг, Вандерсон – в основе «Краснодара»

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Краснодаром». Начало игры – 19:00 по московскому времени.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Самошников, Шатов, Йевтич, Абильдгор, Бом, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Бегич, Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Мартынович, Кайо, Олссон, Вильена, Ионов, Классон, Берг, Вандерсон.

Запасные: Городов, Бабурин, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кабелла, Ари, Марков, Сулейманов.