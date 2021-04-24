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    Перес: «Если ситуацию не исправить, все клубы разорятся. Будет восстание»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что все клубы находятся под угрозой банкротства. Это одна из причин, почему функционер запустил проект европейской Суперлиги.

    «Реформа Лиги чемпионов меня не убеждает. Либо мы исправим ситуацию, либо все клубы разорятся. По мере банкротства клубы восстанут. Выживут только те команды, которые поддерживаются государством или мультимиллионерами. Мультимиллионеры ради развлечения готовы нести убытки», – сказал Перес.

    • Основателями Суперлиги стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Спустя сутки из проекта вышло большинство клубов.
    • Перес – глава Суперлиги. В ней остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».

    Перес: «Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех»

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    Источник: AS

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: -1866

      Вот оно чё Михалыч 17 минут назад

      все клубы находятся под угрозой банкротства. Это одна из причин, почему функционер запустил проект европейской Суперлиги.=========Если так, пусть все клубы обанкротятся...Останутся только те клубы, которых поддерживают болелы...И пусть там игроки не будут получать миллионы, но эти клубы получать поддержку народа......А ведь именно для народа этот весь футбол и придуман....Для денег от народа...Не будет денег от людей, не будет и футбола....Также как и кино, театры, цирки и прочих развлечения.....Как там в древнем Риме говорили ----Хлеба и зрелищ...Так вот, пусть "зрелища" не забывают, что они на втором месте...Человек без хлеба не проживет, а зрелища может и поменять.

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