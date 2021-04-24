Перес: «Если ситуацию не исправить, все клубы разорятся. Будет восстание»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что все клубы находятся под угрозой банкротства. Это одна из причин, почему функционер запустил проект европейской Суперлиги.

«Реформа Лиги чемпионов меня не убеждает. Либо мы исправим ситуацию, либо все клубы разорятся. По мере банкротства клубы восстанут. Выживут только те команды, которые поддерживаются государством или мультимиллионерами. Мультимиллионеры ради развлечения готовы нести убытки», – сказал Перес.

Основателями Суперлиги стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Спустя сутки из проекта вышло большинство клубов.

Перес – глава Суперлиги. В ней остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».

Перес: «Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех»