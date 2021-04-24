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  • Перес: «Если ситуацию не исправить, все клубы разорятся. Будет восстание»

Перес: «Если ситуацию не исправить, все клубы разорятся. Будет восстание»

24 апреля 2021, 20:34
7

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что все клубы находятся под угрозой банкротства. Это одна из причин, почему функционер запустил проект европейской Суперлиги.

«Реформа Лиги чемпионов меня не убеждает. Либо мы исправим ситуацию, либо все клубы разорятся. По мере банкротства клубы восстанут. Выживут только те команды, которые поддерживаются государством или мультимиллионерами. Мультимиллионеры ради развлечения готовы нести убытки», – сказал Перес.

  • Основателями Суперлиги стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Спустя сутки из проекта вышло большинство клубов.
  • Перес – глава Суперлиги. В ней остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».

Перес: «Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех»

Источник: AS
Испания. Примера Реал Перес Флорентино
Комментарии (7)
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КаДеС
1619291451
Просто вспомните, что именно болельщики приносят доход этому шоу. Если дохода не хватает на оплату шоу, то просто перестаньте постоянно повышать суммы в контрактах и трансферах.
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Fusballer
1619292311
Да и пофиг на этих зажравшихся ногомячистов и тех, кто на них наживается.
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Psih86
1619294988
Клубы Испании да, но не Англии, где всё на мози. Ныть начал постоянно, конечно хочется покупать томов, а денег нет...
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neveldomha
1619297798
А что у всех такая же зарплатная ведомость как в Реале?
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Cules2013
1619299570
Ну так это и есть показатель вашего бездарного менеджмента. Вашего, в смысле, Переса, Бартомеу или Аньелли, которые не могут (не могли) свести дебет с кредитом. Почему это должно быть чужой проблемой - других клубов, болельщиков, игроков и т.п. Не умеешь управлять - иди лесом, уступи место тому, кто умеет. А иначе - это узурпация власти. Банально, но так и есть. И не нужно прикрываться ложью про спасение футбола и реформы.
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subbotaspartak
1619321227
А ты Терминатор?
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Hektor 84
1619437097
Не надо говорить за всех! Чтоб говорить за всех надо было предложить формат реформ для всех клубов и для богатых и для бедных.
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