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    Сорокин: «Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой? Это домыслы»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию The Telegraph о том, что Англия получит освободившиеся матчи Евро-2020 за помощь в ликвидации Суперлиги.

    «Скорее всего, информация о том, что Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой – это домыслы какого-то автора. Очень странная увязка.

    Организация матчей должна исходить из организационных возможностей, а не по каким-то другим причинам. УЕФА будет оценивать именно возможности по организации, эпидемиологическую ситуацию.

    УЕФА – достаточно профессиональная организация, которая движет интересами турнира», – сказал Сорокин.

    • По информации Metaratings, Санкт-Петербург может принять шесть матчей Евро-2020.
    • УЕФА примет окончательное решение по этому вопросу до пятницы, 23 апреля.
    • Евро пройдет с июня по июль 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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