Сорокин: «Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой? Это домыслы»

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию The Telegraph о том, что Англия получит освободившиеся матчи Евро-2020 за помощь в ликвидации Суперлиги.

«Скорее всего, информация о том, что Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой – это домыслы какого-то автора. Очень странная увязка.

Организация матчей должна исходить из организационных возможностей, а не по каким-то другим причинам. УЕФА будет оценивать именно возможности по организации, эпидемиологическую ситуацию.

УЕФА – достаточно профессиональная организация, которая движет интересами турнира», – сказал Сорокин.