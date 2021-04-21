Кубок России. «Локомотив» в полуфинале разгромил ЦСКА, одержав десятую победу подряд

«Локомотив» в домашнем матче 1/2 финала Кубка России переиграл ЦСКА. Команда Марко Николича забила в каждом из таймов и добилась десятой победы подряд.

В финале «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» из ФНЛ. Матч состоится в мае в Нижнем Новгороде.

За последние семь сезонов «Локомотив» вышел в финал Кубка России четыре раза.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд.

Кубок России. 1/2 финала

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 16; 2:0 – Обляков, 53 (в свои ворота); 3:0 – Крыховяк, 90+1.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский (Живоглядов, 87), Пабло, Чорлука, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов (Куликов, 67), Мухин (Магкеев, 78), Крыховяк, Смолов (Лисакович, 78), Камано (Миранчук, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Дзагоев (Сигурдссон, 58), Обляков (Шкурин, 81), Ахметов, Марадишвили, Эджуке, Влашич, Рондон (Чалов, 69).

Предупреждения: Пабло, 63; Крыховяк, 65; Баринов, 66 – Дивеев, 90+3.

Результаты Кубка России