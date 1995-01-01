Кубок России. «Локомотив» в полуфинале разгромил ЦСКА, одержав десятую победу подряд

Атмосфера на стадионе была отличной! Всех болельщиков Локомотива с победой!!!!
По игре. ЦСКА старался, вышел настроенным, матч держал в напряжении. Но как пишут болельщики самого ЦСКА надо что то менять. В том числе, нефиг забивать в свои ворота. Камано. 7 голов в 10 играх. Не хило, хотя многие его ругали в начале сезона. В этом матче забил психологически важный гол и реализовал свой момент уверенно. Пабло - колоссальное усиление. Респект. Крыховяк, Гилерме - как всегда на уровне. Матч вышел замечательный, коротко стриженный тренер поменял отношение к себе к лучшему. Но. Все по итогам сезона!! Одна осечка в РПЛ или финале кубка и красивая серия побед останется лишь на память статистам. Но последние игры все отлично так что даже неприлично!!
«Локомотив» в домашнем матче 1/2 финала Кубка России переиграл ЦСКА. Команда Марко Николича забила в каждом из таймов и добилась десятой победы подряд.
В финале «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» из ФНЛ. Матч состоится в мае в Нижнем Новгороде.
За последние семь сезонов «Локомотив» вышел в финал Кубка России четыре раза.
ЦСКА потерпел второе поражение подряд.
Кубок России. 1/2 финала
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Камано, 16; 2:0 – Обляков, 53 (в свои ворота); 3:0 – Крыховяк, 90+1.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский (Живоглядов, 87), Пабло, Чорлука, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов (Куликов, 67), Мухин (Магкеев, 78), Крыховяк, Смолов (Лисакович, 78), Камано (Миранчук, 87).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Дзагоев (Сигурдссон, 58), Обляков (Шкурин, 81), Ахметов, Марадишвили, Эджуке, Влашич, Рондон (Чалов, 69).
Предупреждения: Пабло, 63; Крыховяк, 65; Баринов, 66 – Дивеев, 90+3.