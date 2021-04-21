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  • Кубок России. «Локомотив» в полуфинале разгромил ЦСКА, одержав десятую победу подряд

Кубок России. «Локомотив» в полуфинале разгромил ЦСКА, одержав десятую победу подряд

21 апреля 2021, 20:56
88

«Локомотив» в домашнем матче 1/2 финала Кубка России переиграл ЦСКА. Команда Марко Николича забила в каждом из таймов и добилась десятой победы подряд.

В финале «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» из ФНЛ. Матч состоится в мае в Нижнем Новгороде.

За последние семь сезонов «Локомотив» вышел в финал Кубка России четыре раза.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд.

Кубок России. 1/2 финала

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 16; 2:0 – Обляков, 53 (в свои ворота); 3:0 – Крыховяк, 90+1.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский (Живоглядов, 87), Пабло, Чорлука, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов (Куликов, 67), Мухин (Магкеев, 78), Крыховяк, Смолов (Лисакович, 78), Камано (Миранчук, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Дзагоев (Сигурдссон, 58), Обляков (Шкурин, 81), Ахметов, Марадишвили, Эджуке, Влашич, Рондон (Чалов, 69).

Предупреждения: Пабло, 63; Крыховяк, 65; Баринов, 66 – Дивеев, 90+3.

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (88)
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sobaka120982
1619028003
Все справедливо!С победой Локомотив!!!! Даже рад этому, не чего цска в этом году в еврокубках делать
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Антибиотик
1619028108
Браво, красно-зеленые! Десятая победа подряд! С Победой!!!
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Паровоз888
1619028352
Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!
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фанат джигурды
1619028518
С Победой, Красно-Зелёные Братья и Сёстры!!!!С выходом в финал Кубка!!! Гиля- молодец!!! 1-й гол красивый, 2-й - фартовый, 3-й - шикарный. Защите отдельное спасибо!!! Единственное, что настораживало, так то, что часто игроки ЦСКА обыгрывали наших игроков один в один. ЦСКА желаю прокатить Рондона на автобусе полный круг по МКАДу. В финале будет тяжело, но надо побеждать!!!
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Dizgen
1619028558
Браво Локо молодцы
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житель СПб
1619028569
Поздравления Локомотиву! Вот она - хорошая защита и организованная игра команды. Но ЦСКА - неповезло... И не было достаточного числа ударов в створ ворот! А если ты не бьешь - то и выиграть, конечно, не можешь.
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zigbert
1619028888
Локомотив с победой! Счет конечно не по игре. ЦСКА атаковал весь второй тайм. Но что сумел организовать Николич в команде так это надежные действия в обороне. Если учесть что и Гилерме сейчас надежен то для соперников трудной задачей является взломать такую оборону.
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mirspirs25
1619028962
Пабло - шикарное приобретение. Другой вопрос, что надо кого-то наигрывать с ним в пару в связи с уходом Чорлуки. Чарли - красавец, но возраст, постоянные травмы, скорость, убойная зп - все это не даст ему закончить карьеру в локо
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slavа0508
1619029312
Локо после зимы неудержим !!!одни победы,,
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xkixerx
1619029740
С Победой ЛОКОМОТИВ!!! 2 момента 3 гола, это и называется МАСТЕРСТВО, а не вот это ваше: счет не по игре, вар и т.д.
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