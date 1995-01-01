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    Кубок России. «Локомотив» в полуфинале разгромил ЦСКА, одержав десятую победу подряд

    «Локомотив» в домашнем матче 1/2 финала Кубка России переиграл ЦСКА. Команда Марко Николича забила в каждом из таймов и добилась десятой победы подряд.

    В финале «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» из ФНЛ. Матч состоится в мае в Нижнем Новгороде.

    За последние семь сезонов «Локомотив» вышел в финал Кубка России четыре раза.

    ЦСКА потерпел второе поражение подряд.

    Кубок России. 1/2 финала

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Камано, 16; 2:0 – Обляков, 53 (в свои ворота); 3:0 – Крыховяк, 90+1.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский (Живоглядов, 87), Пабло, Чорлука, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов (Куликов, 67), Мухин (Магкеев, 78), Крыховяк, Смолов (Лисакович, 78), Камано (Миранчук, 87).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Дзагоев (Сигурдссон, 58), Обляков (Шкурин, 81), Ахметов, Марадишвили, Эджуке, Влашич, Рондон (Чалов, 69).

    Предупреждения: Пабло, 63; Крыховяк, 65; Баринов, 66 – Дивеев, 90+3.

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии77
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      Рейтинг: +914

      Красногорск_Фан 5 минут назад

      Атмосфера на стадионе была отличной! Всех болельщиков Локомотива с победой!!!!
      По игре. ЦСКА старался, вышел настроенным, матч держал в напряжении. Но как пишут болельщики самого ЦСКА надо что то менять. В том числе, нефиг забивать в свои ворота. Камано. 7 голов в 10 играх. Не хило, хотя многие его ругали в начале сезона. В этом матче забил психологически важный гол и реализовал свой момент уверенно. Пабло - колоссальное усиление. Респект. Крыховяк, Гилерме - как всегда на уровне. Матч вышел замечательный, коротко стриженный тренер поменял отношение к себе к лучшему. Но. Все по итогам сезона!! Одна осечка в РПЛ или финале кубка и красивая серия побед останется лишь на память статистам. Но последние игры все отлично так что даже неприлично!!

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      Рейтинг: +247

      НИКиколай 6 минут назад

      Что мы хотим от этого состава ЦСКА?руководство мечтает больших достижений от игроков,которые просто достигли своего максиума...Гончаренко выжал из них все что мог...уровень этого ЦСКА ,нынешний уровень этой команды.Ну не могут эти нападающие забивать,Вышел умный игрок Дзагоев,и начал умные передачи отдавать,хоть как то что то создавать,но таких в составе просто еденицы..Покажите мне игроков уровня Вагнера Лава,Ярошика,Карвалью,Джо...Были бы эти игроки,они бы колотили мячи из создаваемых моментов,но сейчас у нас Шкурин,Чалов,...которые просто не забивают...Этот состав на 70% себя изжил...Слава Богу,хоть в пятерке как то ещё держимся все эти годы...А Гинеру и Бабаеву надо усиливать срочно команду,а не мечтать о чем то ,меняя тренеров...Дайте Гончаренко напов уровня Вагнера,и он был бы лучшим тренером лиги..

      1
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      Рейтинг: +1977

      Бриг 28 минут назад

      Локо теоретически может и чемпионом стать. Если в основе Зенита будут при личной встрече Дзю и Мал, а в защите уже понятно, что не будет Ловрена - это реально.

      0
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      Рейтинг: +97

      Shamil79 30 минут назад

      у Крыльев если не ошибаюсь 12-ая победа подряд

      2
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      Рейтинг: +6890

      GoLenaStop 32 минуты назад

      А, будем посмотреть, как наш футбол вырос по сравнению с еврожопами...
      Учимся во всем с каждым матчем, и наш футбол - лучший!
      Удачи, ребята, кто бы не прошел по турнирам дальше!!!
      ФУТБОЛ - наша игра!!!

      0
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      Рейтинг: +1289

      GM 39 минут назад

      Не судьба. Хотя у армейцев была неплохая игра, учитывая количество травмированных. но чтобы побеждать, нужно забивать...

      2
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      Рейтинг: +6630

      Старикан 1 час назад

      Паровоз не на шутку разошелся - показал отменную игру! Думаю, что бомжам ничего в личке не светит!

      3
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      Рейтинг: +3264

      Fusballer > Старикан 39 минут назад

      Не факт, если Дзюбиньо проснётся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6802

      житель СПб > Старикан 5 минут назад

      Насчет отменной игры - согласился, а вот результат - посмотрим. Мой прогноз - скорее ничья.

      0
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      ...
      Рейтинг: +914

      Красногорск_Фан > Fusballer 2 минуты назад

      Надеюсь, что вместо этого он будет записывать новое видео для ютуба. Но матч будет в любом случае интересный.

      0
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      Рейтинг: +4872

      Cleaner 1 час назад

      Поздравляю ЦСКА с хорошей игрой, а Локомотив - с победой и выходом в финал Кубка.

      4
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      Рейтинг: +6802

      житель СПб 1 час назад

      Да, и справедливости ради - некорректно это называть разгромом ЦСКА. Разгрома, конечно, не было. Но - уверенная победа была.

      3
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      Рейтинг: +6890

      GoLenaStop > житель СПб 37 минут назад

      Верно сказано... Это - футбол, это -спорт!
      С ув.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6802

      житель СПб 1 час назад

      А Локо - который раз и год - удивляет! 10 матчей - победы?! Ну как удается?!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2379

      minaev23 > житель СПб 1 час назад

      Вот так бы в ЛЧ да?

      1
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      Рейтинг: +365

      RUSARM > житель СПб 1 час назад

      Сухина знает-как????

      1
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      Рейтинг: +6802

      житель СПб > minaev23 1 час назад

      Да!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6802

      житель СПб > RUSARM 1 час назад

      Нет, тут все таки скорее тренер знает! Постепенно начинаю его уважать.

      1
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      Рейтинг: +331

      TERMIK2142 > RUSARM 1 час назад

      Думаешь не знает?)

      0
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      Рейтинг: +3264

      Fusballer > minaev23 39 минут назад

      Да хотя бы в ЛЕ!

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