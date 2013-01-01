Линекер: «Перес предложил сделать матчи короче? Давайте сделаем таймы по 5 минут и 45 минут перерыва для рекламы»

Это было бы здорово для нас - 5 минут зюба сотоварищи могут бегать, потом перерыв на дрочку.
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высмеял идею президента европейской Суперлиги Флорентино Переса сократить продолжительность футбольных матчей. По словам испанца, это нужно сделать в интересах молодежи.
«Отличная идея. Давайте сделаем по пять минут таймы и 45 минут перерыва для рекламы. Этот парень (добавлен смайл рвоты – прим. «Бомбардира»)» – написал Линекер.
«Примечательно, что VAR теперь не самая ненавистная вещь в футболе», – также заметил англичанин.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.