Линекер: «Перес предложил сделать матчи короче? Давайте сделаем таймы по 5 минут и 45 минут перерыва для рекламы»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высмеял идею президента европейской Суперлиги Флорентино Переса сократить продолжительность футбольных матчей. По словам испанца, это нужно сделать в интересах молодежи.

«Отличная идея. Давайте сделаем по пять минут таймы и 45 минут перерыва для рекламы. Этот парень (добавлен смайл рвоты – прим. «Бомбардира»)» – написал Линекер.

«Примечательно, что VAR теперь не самая ненавистная вещь в футболе», – также заметил англичанин.