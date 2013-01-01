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    Линекер: «Перес предложил сделать матчи короче? Давайте сделаем таймы по 5 минут и 45 минут перерыва для рекламы»

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высмеял идею президента европейской Суперлиги Флорентино Переса сократить продолжительность футбольных матчей. По словам испанца, это нужно сделать в интересах молодежи.

    «Отличная идея. Давайте сделаем по пять минут таймы и 45 минут перерыва для рекламы. Этот парень (добавлен смайл рвоты – прим. «Бомбардира»)» – написал Линекер.

    «Примечательно, что VAR теперь не самая ненавистная вещь в футболе», – также заметил англичанин.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
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    Источник: твиттер Гари Линекера

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8159

      NewLife 1 час назад

      Это было бы здорово для нас - 5 минут зюба сотоварищи могут бегать, потом перерыв на дрочку.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2541

      FENIX-SL 1 час назад

      давайте!
      футбол россии не потеряет ничего в качестве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5538

      vladik12 3 часа назад

      Запихните этого старого (Переса) уже в сумасшедший дом!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11774

      Cules2013 > vladik12 2 часа назад

      а Аньелли куда?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5538

      vladik12 > Cules2013 1 час назад

      Всех причастных - туда же.

      0
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      Рейтинг: +17064

      vladimir-7 > vladik12 1 час назад

      Там все места уже давно заняты.

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