Линекер: «Перес предложил сделать матчи короче? Давайте сделаем таймы по 5 минут и 45 минут перерыва для рекламы»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высмеял идею президента европейской Суперлиги Флорентино Переса сократить продолжительность футбольных матчей. По словам испанца, это нужно сделать в интересах молодежи.
«Отличная идея. Давайте сделаем по пять минут таймы и 45 минут перерыва для рекламы. Этот парень (добавлен смайл рвоты – прим. «Бомбардира»)» – написал Линекер.
«Примечательно, что VAR теперь не самая ненавистная вещь в футболе», – также заметил англичанин.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- Ранее сообщалось, что УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги.
Источник: твиттер Гари Линекера