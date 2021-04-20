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  • Перес: «Чеферин оскорбил Аньелли. Это недопустимо, УЕФА должен измениться»

Перес: «Чеферин оскорбил Аньелли. Это недопустимо, УЕФА должен измениться»

20 апреля 2021, 11:38
24

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина в адрес главы «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Напомним, Чеферин назвал Аньелли человеком, который «много врет».

«Президент Чеферин оскорбил Андреа Аньелли, что недопустимо. Нужно быть сумасшедшим, чтобы обсуждать президента такого большого клуба, как «Ювентус».

УЕФА должен измениться. Мы не хотим, чтобы их президент оскорблял других президентов. Это недопустимо», – сказал Перес.

  • Аньелли – вице-президент Суперлиги.
  • Старт турнира запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Чеферин – об Аньелли: «Еще никогда не видел человека, который так много врет»

Президент Суперлиги Перес предложил сократить продолжительность матчей

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Реал Перес Флорентино Чеферин Александер
Комментарии (24)
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absent32
1618909022
вы гражданин Перец и ваша компания только своими действиями оскорбили весь футбольный мир!!!
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NewLife
1618910973
"Нужно быть сумасшедшим, чтобы обсуждать президента такого большого клуба, как «Ювентус»." Но совсем Перес и Ко потеряли рассудок, т.е. президент Ювентуса, как жена Цезаря, вне подозрений и вне критики, а всего то что случилось: Чеферин позвонил Аньелли и спросил - это правда, что ты с Пересом там суперлигу замутили, на что Аньелли ответил: это вранье и отключил телефон.
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DeStar
1618911909
вся идея гавно, хрен с ним кто там у кого бабло отжимает, а качество футбола будет страдать больше ни один топ клуб не приедет играть ни в рф, ни в беларусь, ни в бельгию и так далее, потому что сойтись с их клубами будет негде даже хорошие клубы типа байера или севы или наполи теперь не смогут проверить себя с топ клубами И так как пишут ниже - надоест такой футбол лет через 5, ну может чуть больше, вы мы любим топ матчи и все мы их ждем Но сколько вы бы посмотрели эль классико подряд? если бы они играли каждую неделю, меня бы хватило на 3-4 матча .
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Ганнибал Лектор
1618913100
Перес - шизофреник. Я не УЕФА, я могу оскорблять президентов
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Cules2013
1618913185
это ещё кто кого оскорбил? Чеферин сказал всё по делу. ФИФА/УЕФА сами не святые, но открытое кидалово в каком-то итало-мафиозном стиле - это что вообще такое? Не думал, что на таком уровне возможна такая открытая наглость. Не переоценили ли Перес и Аньелли свои силы - им совсем не мальчики противостоят?
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neveldomha
1618913297
А как еще можно назвать Иуду?
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Maxi_7
1618913810
К Пересу отношусь абсолютно нейтрально - обычный бизнесмен, который занимается своим проектом, но тут я с ним согласен, человек на таком посту как президент УЕФА должен либо предъявлять конкретный предметный иск в суд, либо не говорить ничего если предмета спора нет... а судя по тому, что Чеферин ничего не говорит про суд, то значит законных оснований на возражения там и нет и он это прекрасно понимает, потому от обиды и начал всех оскорблять, чем собственно и уничтожает свое лицо и репутацию целой организации собственноручно, потому что со стороны это выглядит просто жалко и как проявление слабости и невозможности контролировать свои эмоции, что для человека занимающего такой пост просто недопустимо...
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Garrincha58
1618914827
и где тут оскорбление? они там все врут и обещают такова людей богатых и у власти, нам уже с 1917 г всё обещают жить всё лучше и лучше, а воз и ныне там всё хуже и хуже
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Вомбат
1618916252
Перес и сам много врет. Вчера публично заявил, что Баварию, Боруссию и ПСЖ в СЛ не приглашали, хотя под приглашением, направленным им месяц назад, стоит его личная подпись, и ее фотка есть в интернете. Это не фейк, потому что есть и второе письмо (напоминалка в ПСЖ), и ответы с отказом от 2 немецких клубов, которые собственно и слили в Шпигель всю эту переписку.
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Hektor 84
1619043244
Аньели тоже не подарок! Та еще гнида.
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