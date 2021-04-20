Перес: «Чеферин оскорбил Аньелли. Это недопустимо, УЕФА должен измениться»

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина в адрес главы «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Напомним, Чеферин назвал Аньелли человеком, который «много врет».

«Президент Чеферин оскорбил Андреа Аньелли, что недопустимо. Нужно быть сумасшедшим, чтобы обсуждать президента такого большого клуба, как «Ювентус».

УЕФА должен измениться. Мы не хотим, чтобы их президент оскорблял других президентов. Это недопустимо», – сказал Перес.

Аньелли – вице-президент Суперлиги.

Старт турнира запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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