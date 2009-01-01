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    Перес: «Чеферин оскорбил Аньелли. Это недопустимо, УЕФА должен измениться»

    Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина в адрес главы «Ювентуса» Андреа Аньелли.

    Напомним, Чеферин назвал Аньелли человеком, который «много врет».

    «Президент Чеферин оскорбил Андреа Аньелли, что недопустимо. Нужно быть сумасшедшим, чтобы обсуждать президента такого большого клуба, как «Ювентус».

    УЕФА должен измениться. Мы не хотим, чтобы их президент оскорблял других президентов. Это недопустимо», – сказал Перес.

    • Аньелли – вице-президент Суперлиги.
    • Старт турнира запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Чеферин – об Аньелли: «Еще никогда не видел человека, который так много врет»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии16
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      Рейтинг: +8206

      Вомбат 1 час назад

      Перес и сам много врет. Вчера публично заявил, что Баварию, Боруссию и ПСЖ в СЛ не приглашали, хотя под приглашением, направленным им месяц назад, стоит его личная подпись, и ее фотка есть в интернете. Это не фейк, потому что есть и второе письмо (напоминалка в ПСЖ), и ответы с отказом от 2 немецких клубов, которые собственно и слили в Шпигель всю эту переписку.

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      Рейтинг: +4844

      Cleaner 1 час назад

      Америкосовые пустые наезды начинаются. Теперь осталось подождать, пока США санкции против УЕФА введут. Чеферина, как Блаттера - под суд. И греби БАБЛО!...(((

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      Рейтинг: +10

      xabo33 1 час назад

      Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

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      Рейтинг: +12543

      Garrincha58 1 час назад

      и где тут оскорбление? они там все врут и обещают такова людей богатых и у власти, нам уже с 1917 г всё обещают жить всё лучше и лучше, а воз и ныне там всё хуже и хуже

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      Рейтинг: +1042

      Maxi_7 1 час назад

      К Пересу отношусь абсолютно нейтрально - обычный бизнесмен, который занимается своим проектом, но тут я с ним согласен, человек на таком посту как президент УЕФА должен либо предъявлять конкретный предметный иск в суд, либо не говорить ничего если предмета спора нет... а судя по тому, что Чеферин ничего не говорит про суд, то значит законных оснований на возражения там и нет и он это прекрасно понимает, потому от обиды и начал всех оскорблять, чем собственно и уничтожает свое лицо и репутацию целой организации собственноручно, потому что со стороны это выглядит просто жалко и как проявление слабости и невозможности контролировать свои эмоции, что для человека занимающего такой пост просто недопустимо...

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      Рейтинг: +1042

      Maxi_7 > Maxi_7 1 час назад

      "99й" не нужно ставить минусики как мышь исподтишка... напиши ответ с чем не согласен как мужик.

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      Рейтинг: +2708

      neveldomha 2 часа назад

      А как еще можно назвать Иуду?

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      Рейтинг: +11760

      Cules2013 2 часа назад

      это ещё кто кого оскорбил? Чеферин сказал всё по делу. ФИФА/УЕФА сами не святые, но открытое кидалово в каком-то итало-мафиозном стиле - это что вообще такое?
      Не думал, что на таком уровне возможна такая открытая наглость. Не переоценили ли Перес и Аньелли свои силы - им совсем не мальчики противостоят?

      -1
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      Рейтинг: +4040

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Перес - шизофреник. Я не УЕФА, я могу оскорблять президентов

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      Рейтинг: +10701

      DeStar 2 часа назад

      вся идея гавно, хрен с ним кто там у кого бабло отжимает, а качество футбола будет страдать
      больше ни один топ клуб не приедет играть ни в рф, ни в беларусь, ни в бельгию и так далее, потому что сойтись с их клубами будет негде
      даже хорошие клубы типа байера или севы или наполи теперь не смогут проверить себя с топ клубами
      И так как пишут ниже - надоест такой футбол лет через 5, ну может чуть больше, вы мы любим топ матчи и все мы их ждем
      Но сколько вы бы посмотрели эль классико подряд? если бы они играли каждую неделю, меня бы хватило на 3-4 матча .

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      Рейтинг: +1042

      Maxi_7 > DeStar 2 часа назад

      А в боксе с чемпионом тоже может выйти любой желающий? Так, по приколу, силы проверить и убедиться, что ляжешь в первом раунде что потом капельницу ставить будут? Или все-таки есть отбор, сетка, где к чемпиону дойдет сильнейший... а не Вася с улицы...
      Футбол это бизнес в первую очередь, потому что это работа для огромнго количества людей в клубе, а не благотворительность и тем более не цирк, где футболистов возят в РФ, Беларусь, еще по странам третьего мира чтобы посмотреть на футболистов как на мартышек...
      Если хочется посмотреть игру, пожалуйста - покупай билет на матч суперлиги, приезжай, посмотри по экскурсии город, страну, заодно посети матч, кто мешает...

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      Рейтинг: +678

      ab15488 2 часа назад

      Я так и не понял, уефа должен изМЕниться или изВИниться?!

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