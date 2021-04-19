Чеферин – об Аньелли: «Еще никогда не видел человека, который так много врет»

Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал главу «Ювентуса» Андреа Аньелли, который стал одним из инициаторов создания Суперлиги.

«Не хочу говорить об Аньелли. Для меня это главное разочарование из всех. Еще никогда не видел человека, который так много врет. Да еще настолько правдоподобно!» – сказал Чеферин.

Президент УЕФА: «Суперлига – плевок в лицо любителям футбола. Мы не подозревали, что рядом есть змеи»