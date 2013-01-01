Чеферин – об Аньелли: «Еще никогда не видел человека, который так много врет»

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    Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал главу «Ювентуса» Андреа Аньелли, который стал одним из инициаторов создания Суперлиги.

    «Не хочу говорить об Аньелли. Для меня это главное разочарование из всех. Еще никогда не видел человека, который так много врет. Да еще настолько правдоподобно!» – сказал Чеферин.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +947

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Чеферин, у тебя есть законные полномочия придушить майдан суперклубов. Не справишься - жуй сопли в землянке где-нибудь под Марибором (изначально написано было - Ljubljanой по-русски, но дeгeнeрaты с Бомбардира заблочили, бггг), место в Ростове уже занято другим лузером - Януковичем)))

      2
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      Рейтинг: +4031

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Это ты еще Мутко плохо знаешь...

      0
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      Рейтинг: +322

      mama1991 2 часа назад

      не будет дела из этой затеи, тоже самое залез в конфетную лавку, наелся конфет до рыгачки и больше их не ешь.... так и тут, если постоянно будут игры топов, это станет обыденностью и перестанет быть интересным...

      4
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      Рейтинг: +3209

      Fusballer 2 часа назад

      Были футболисты миллионеры - а станут миллиардерами.

      2
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      Рейтинг: +2986

      Semenycch 2 часа назад

      Эти 12 клубов в желании заработать, способны пойти на любую мерзость.

      3
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      Рейтинг: +1020

      Maxi_7 2 часа назад

      Все, пошел в разнос...

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      Рейтинг: +11753

      Cules2013 > Maxi_7 1 час назад

      не, ну а что он должен сказать? по словам Чеферина, ещё в пятницу Перес, Аньелли и Ко выразили поддержку УЕФА и согласились на реформы ЛЧ, письменно!!!, не устно, а Аньелли вообще по телефону говорил воскресным вечером с Чеферином и убеждал, что всё ок, и что беспокоится о Суперлиге не стоит. А ночью понедельника - такое. Какие-то мафиозные методы кидалова.

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      Рейтинг: +1020

      Maxi_7 > Cules2013 57 минут назад

      Я думаю ключевая фраза это - "по словам Чеферина"...

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