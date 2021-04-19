Чеферин – об Аньелли: «Еще никогда не видел человека, который так много врет»

Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал главу «Ювентуса» Андреа Аньелли, который стал одним из инициаторов создания Суперлиги.
«Не хочу говорить об Аньелли. Для меня это главное разочарование из всех. Еще никогда не видел человека, который так много врет. Да еще настолько правдоподобно!» – сказал Чеферин.
- Аньелли – вице-президент Суперлиги.
- Старт турнира запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в Суперлиге подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Президент УЕФА: «Суперлига – плевок в лицо любителям футбола. Мы не подозревали, что рядом есть змеи»
Источник: Sky Sports