«Лидс» – о ничьей с «Ливерпулем»: «Сдержали команду Суперлиги «Мерсисайд Ред»

Пресс-служба «Лидса» пошутила над «Ливерпулем» после очного матча 32-го тура АПЛ.

«Лидс» сдержал команду Суперлиги «Мерсисайд Ред». Сыграли вничью 1:1 после позднего гола Льоренте«, – говорится в публикации клуба в твиттере.