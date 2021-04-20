«Лидс» – о ничьей с «Ливерпулем»: «Сдержали команду Суперлиги «Мерсисайд Ред»

Пресс-служба «Лидса» пошутила над «Ливерпулем» после очного матча 32-го тура АПЛ.
«Лидс» сдержал команду Суперлиги «Мерсисайд Ред». Сыграли вничью 1:1 после позднего гола Льоренте«, – говорится в публикации клуба в твиттере.
- Игроки «Лидса» вышли на разминку перед матчем в футболках в поддержку Лиги чемпионов.
- «Ливерпуль» – один из клубов-основателей Суперлиги Европы.
- «Мерсисайд Ред» – это название «Ливерпуля» в русскоязычной версии игры Pro Evolution Soccer.
Источник: Официальный твиттер «Лидса»