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    Игроки «Лидса» вышли на разминку перед «Ливерпулем» в футболках в поддержку ЛЧ

    Футболисты «Лидса» выразили свое отношение к созданию Суперлиги Европы.

    Они вышли на разминку перед матчем 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» в специальных футболках с логотипом Лиги чемпионов, а также надписями: «Заслужите» и «Футбол для болельщиков».

    Баннер с аналогичными надписями был размешен на трибуне стадиона «Элланд Роуд».

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник. «Ливерпуль» – один из клубов-основателей.
    • Это закрытый турнир, в котором 15 из 20 участников не будут вылетать.

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    Источник: Официальный твиттер «Лидса»

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1024

      Maxi_7 1 час назад

      А Лидс то чего возмущается, они будут в следующем сезоне играть в лиге чемпионов))

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