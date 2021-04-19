Игроки «Лидса» вышли на разминку перед «Ливерпулем» в футболках в поддержку ЛЧ

Футболисты «Лидса» выразили свое отношение к созданию Суперлиги Европы.

Они вышли на разминку перед матчем 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» в специальных футболках с логотипом Лиги чемпионов, а также надписями: «Заслужите» и «Футбол для болельщиков».

Баннер с аналогичными надписями был размешен на трибуне стадиона «Элланд Роуд».