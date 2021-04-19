Игроки «Лидса» вышли на разминку перед «Ливерпулем» в футболках в поддержку ЛЧ

Футболисты «Лидса» выразили свое отношение к созданию Суперлиги Европы.
Они вышли на разминку перед матчем 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» в специальных футболках с логотипом Лиги чемпионов, а также надписями: «Заслужите» и «Футбол для болельщиков».
Баннер с аналогичными надписями был размешен на трибуне стадиона «Элланд Роуд».
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник. «Ливерпуль» – один из клубов-основателей.
- Это закрытый турнир, в котором 15 из 20 участников не будут вылетать.
Источник: Официальный твиттер «Лидса»