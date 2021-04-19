Семин – о Суперлиге: «Болельщиков больше 4 миллиардов, но их никто не спросил. Решение принимали 15 человек»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался против создания Суперлиги.
«Я негативно отношусь к этому решению, потому что футбол во всем мире принадлежит болельщикам. Их более 4 миллиардов, но их никто не спросил, когда всего 15 человек принимали решение.
На мой взгляд, это плохой проект для развития всего мирового футбола, это отразится не лучшим образом в том числе и на российском футболе», – цитирует Семина ТАСС.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- «Бавария» и «Боруссия» Д отказались от участия в Суперлиге.
Источник: ТАСС