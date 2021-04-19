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  • Семин – о Суперлиге: «Болельщиков больше 4 миллиардов, но их никто не спросил. Решение принимали 15 человек»

Семин – о Суперлиге: «Болельщиков больше 4 миллиардов, но их никто не спросил. Решение принимали 15 человек»

19 апреля 2021, 14:24
11

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался против создания Суперлиги.

«Я негативно отношусь к этому решению, потому что футбол во всем мире принадлежит болельщикам. Их более 4 миллиардов, но их никто не спросил, когда всего 15 человек принимали решение.

На мой взгляд, это плохой проект для развития всего мирового футбола, это отразится не лучшим образом в том числе и на российском футболе», – цитирует Семина ТАСС.

Источник: ТАСС
Семин Юрий
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1618834500
Да, Юрий Палыч, это так! У нас в стране "единая россия" таким манером принимает решения, до п**ды ей мнение народа.
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Ловкий Бубен
1618836584
Адекватная , правильная и точная хотя и не полная оценка Сёминым ,я бы ещё добавил омерзительный характер проишедшего к его характеристике
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Maxi_7
1618836890
Так а в чем проблема Юрий Палыч? Блельщики этих клубов входящих в суперлигу будут только всеми руками за, потому что у них будет зрелище каждую неделю... или владельцы МС, Ливерпуля, Реала, Барсы должны думать о болельщиках Амкаров, Крыльев Советов, Мальмё и Славий? О болельщиках этих клубов должны думать руководители самих этих клубов, в том числе чтобы повышать уровень своих команд чтбы попасть в суперлигу...
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nemolod
1618840296
С тех пор,как футбол стал прибыльным бизнесом,,болельщики практически уже ничего не решают-для низ действует правило - не нравится,не ходите на футбол и не смотрите!
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Красногорск_Фан
1618851923
Согласен с Юрием Палычем. Футбол достояние народное. Полно уже кулуарных видов спорта. Бадминтон )) Читал что топ-клубам не фиг думать про другие. Ну товарищи. В ваших расчетах изьяны. Лига это и просмотр игроков переходящих в ТОП клубы из менее сильных. Не будет этих игр, бешенные деньги будут тратится на скаутов, уровень коррупции за попадание в ТОП-клубы зашкалит, котов в мешке прибавится, а турниров где будут прыгать выше головы чтобы заметили убавится. Но главный аргумент это ху из станет победителем Суперлиги. Честно что ли мешки будут между собой бороться? Никогда до этого не получалось. Либо решат заранее что будет в играх и все ставочники влетят как не снилось либо быстро перейдут к ссорам между собой. В общем ни с какой стороны эта тема не нравится.
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zigbert
1618926308
Согласен с Семиным. Футбол может превратиться в заурядный. Все внимание будет приковано к Суперлиге.
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Hektor 84
1618956391
Юрий Палыч к сожалению вы тоже ни как не влияете на развитие мирового футбола. Хоть и являетесь самым титулованным российским тренером. В 90 е и нулевые Локо при вашем руководстве выдавал не плохие матчи в еврокубках и иногда выходя в плей офф. И даже полуфинал кубка кубков. Локо при этом показывал хорошую игру и не боялся грандов. Но в последнее пришествие в Локо то что показывала команда в ЛЧ это просто кошмар! Ни игры ни результата, трусливая игра в три автобуса у своей штрафной. И гарантированные 40 лямов за участие. Рассказы про молодежь, которую как ни крути вы не развивали.
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