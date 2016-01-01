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    Семин – о Суперлиге: «Болельщиков больше 4 миллиардов, но их никто не спросил. Решение принимали 15 человек»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался против создания Суперлиги.

    «Я негативно отношусь к этому решению, потому что футбол во всем мире принадлежит болельщикам. Их более 4 миллиардов, но их никто не спросил, когда всего 15 человек принимали решение.

    На мой взгляд, это плохой проект для развития всего мирового футбола, это отразится не лучшим образом в том числе и на российском футболе», – цитирует Семина ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1010

      Maxi_7 19 минут назад

      Так а в чем проблема Юрий Палыч? Блельщики этих клубов входящих в суперлигу будут только всеми руками за, потому что у них будет зрелище каждую неделю... или владельцы МС, Ливерпуля, Реала, Барсы должны думать о болельщиках Амкаров, Крыльев Советов, Мальмё и Славий? О болельщиках этих клубов должны думать руководители самих этих клубов, в том числе чтобы повышать уровень своих команд чтбы попасть в суперлигу...

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      Рейтинг: +1010

      Maxi_7 > Maxi_7 19 минут назад

      P.S. Человек, под ником "Саладин", обращение к тебе - не люблю, когда ставят минусы втихую, трусливо, как мышь, этот инструмент - "минусы" здесь чтобы скрывать неадекватных пользователей, я же таковым себя не считаю и думаю, что написал конструктивный комментарий который никого не оскорбляет, так что впредь если с чем-то не согласен - пиши ответ в комментарии, это будет мужской поступок, тебе на будущее.

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      Рейтинг: +1050

      Ловкий Бубен > Maxi_7 10 минут назад

      Хотел бы указать на несколько изьянов в вашей логике:
      1) Мёльме , Славия, Крылья Советов и Тамбов никогда не смогут попасть в супер лигу , да , повысить уровень чтобы учавствовать в любом турнире УЕФА, это конечно, но даже победа в новом кубке чемпионов без 12 "супер команд" в супер лигу пропуском не станет никогда
      2) Зрелище на первых порах будет, но потом турнир вымоется , потому что болельщики Валенсии , Хетафе, Кристал Палас не захотят видеть в национальных чемпионатах "супер" команды а болельщийки супер клубов захотят увидеть матчи своих клубов с Баварией и ПСЖ, а своих любимцев в Чемпионате мира и Европы, но этого сделать будет нельзя

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      Рейтинг: +1010

      Maxi_7 > Ловкий Бубен 2 минуты назад

      Спасибо за ответ, но я не вижу проблем:
      1) Как вы написали что вышеперечисленные вами команды никогда не смогут попасть в суперлигу... это же не так, теоретически могут и для этого будут предусмотрен специальный регламент... то, что это будет очень сложно и для них на практике почти не выполнимо - совсем другой вопрос...
      2) Из вышесказанного вытекает и ответ на ваш второй пост о том, что эти клубы не смогут сыграть с Баварией, ПСЖ и другими грандами... у меня вопрос - в боксе с чемпионами бьются все кому хочется просто по приколу? силы свои проверить и убедиться что ляжешь быстро? Или это право нужно заслужить и пройти отбор...?

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      Рейтинг: +1050

      Ловкий Бубен 25 минут назад

      Адекватная , правильная и точная хотя и не полная оценка Сёминым ,я бы ещё добавил омерзительный характер проишедшего к его характеристике

      0
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      Рейтинг: +20656

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Да, Юрий Палыч, это так! У нас в стране "единая россия" таким манером принимает решения, до п**ды ей мнение народа.

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      Рейтинг: +2974

      Semenycch 1 час назад

      Браво Шпалыч!

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