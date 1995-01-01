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    Гончаренко – о матче с «Зенитом»: «После замен уровень игры упал»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал понять, что вышедшие на замену игроки не поспособствовали победе над «Зенитом» в 26-м туре РПЛ (2:2). Краснодарцы вели по ходу встречи в два мяча.

    «Вышла эмоциональная игра, такие матчи нравятся болельщикам. Было много хороших качественных эпизодов в атаке как в нашем исполнении, так и в исполнении «Зенита». До замен мы очень хорошо смотрелись, по делу вели. После замен наш контроль мяча пропал, и уровень игры упал. «Зенит» путeм замен потерял качество, если так можно сказать, но улучшил движение. Моментами мы хорошо смотрелись в атаке, моментами – не очень хорошо в обороне. Есть пища для размышлений», – сказал белорус.

    • Алексей Ионов дважды забил своему бывшему клубу «Зениту».
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    Источник: «Чемпионат»

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