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  • Гончаренко – о матче с «Зенитом»: «После замен уровень игры упал»

Гончаренко – о матче с «Зенитом»: «После замен уровень игры упал»

17 апреля 2021, 22:58
3

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал понять, что вышедшие на замену игроки не поспособствовали победе над «Зенитом» в 26-м туре РПЛ (2:2). Краснодарцы вели по ходу встречи в два мяча.

«Вышла эмоциональная игра, такие матчи нравятся болельщикам. Было много хороших качественных эпизодов в атаке как в нашем исполнении, так и в исполнении «Зенита». До замен мы очень хорошо смотрелись, по делу вели. После замен наш контроль мяча пропал, и уровень игры упал. «Зенит» путeм замен потерял качество, если так можно сказать, но улучшил движение. Моментами мы хорошо смотрелись в атаке, моментами – не очень хорошо в обороне. Есть пища для размышлений», – сказал белорус.

  • Алексей Ионов дважды забил своему бывшему клубу «Зениту».
  • «Краснодар» прервал серию из 3 поражений подряд.
  • «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» дома с 2016 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Краснодар Зенит Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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portero
1618724424
Работы много предстоит, очень надеюсь что всё получиться, время есть подготовиться к следующему сезону....
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paracetamol
1618731330
Убрали мазилу Зюбу и голы пошли!
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Январь 59
1618733489
Да выход Шапки разочаровал, после его ошибки, которая привела к голу, его нужно было сразу же менять. И пару туров в К2. Я понимаю что это слишком суровое наказание, но будь бы на месте Гончаренко Бесков, Лобановский, Романцев или Бышовец, так бы и было.
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