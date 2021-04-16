АПЛ. «Эвертон» и «Тоттенхэм» обменялись двумя голами, Кейн оформил дубль

«Эвертон» и «Тоттенхэм» не выявили сильнейшего в 32-м туре АПЛ. Обе команды идут вне зоны еврокубков.

«Эвертон» реализовал все пять пенальти, заработанные в матчах АПЛ против «Тоттенхэма».

Гарри Кейн с момента прихода в «Тоттенхэм» Жозе Моуринью (ноябрь 2019 года) поучаствовал в 62 голах АПЛ. За этот период ни один футболист АПЛ не показал результативность больше.

Кейн стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 2+ гола в трех подряд выездных матчах против одного соперника.

Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

Эвертон – Тоттенхэм – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кейн, 27; 1:1 – Сигурдссон, 31 (с пенальти); 2:1 – Сигурдссон, 62; 2:2 – Кейн, 69.

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