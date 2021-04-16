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    АПЛ. «Эвертон» и «Тоттенхэм» обменялись двумя голами, Кейн оформил дубль

    «Эвертон» и «Тоттенхэм» не выявили сильнейшего в 32-м туре АПЛ. Обе команды идут вне зоны еврокубков.

    «Эвертон» реализовал все пять пенальти, заработанные в матчах АПЛ против «Тоттенхэма».

    Гарри Кейн с момента прихода в «Тоттенхэм» Жозе Моуринью (ноябрь 2019 года) поучаствовал в 62 голах АПЛ. За этот период ни один футболист АПЛ не показал результативность больше.

    Кейн стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 2+ гола в трех подряд выездных матчах против одного соперника.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

    Эвертон – Тоттенхэм – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кейн, 27; 1:1 – Сигурдссон, 31 (с пенальти); 2:1 – Сигурдссон, 62; 2:2 – Кейн, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2021 23:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6852

      GoLenaStop 1 час назад

      Молодцы, ребята!!!
      Спасибо за ничуху х5.25!!!
      Хи...

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