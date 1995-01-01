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    «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в Беллингеме

    17-летний Джуд Беллингем может вернуться на родину. В Англии им интересуются «Челси» и «Ливерпуль». Более активно футболиста просматривает лондонский клуб.

    Сам Беллингем планирует вернуться в Англию, где выступал за «Бирмингем». «Боруссия» хочет получить за игрока не менее 110 миллионов евро.

    • Беллингем стал вторым самым молодым футболистом, забившим в плей-офф ЛЧ.
    • Контракт англичанина с «Боруссией» действует до 2023 года.
    • В сезоне Бундеслиги Беллингем провел 24 матча, забил гол, сделал 3 результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurosport

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