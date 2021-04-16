«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в Беллингеме

17-летний Джуд Беллингем может вернуться на родину. В Англии им интересуются «Челси» и «Ливерпуль». Более активно футболиста просматривает лондонский клуб.
Сам Беллингем планирует вернуться в Англию, где выступал за «Бирмингем». «Боруссия» хочет получить за игрока не менее 110 миллионов евро.
- Беллингем стал вторым самым молодым футболистом, забившим в плей-офф ЛЧ.
- Контракт англичанина с «Боруссией» действует до 2023 года.
- В сезоне Бундеслиги Беллингем провел 24 матча, забил гол, сделал 3 результативные передачи.
Источник: Eurosport